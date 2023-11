Ducati Hypermotard 698 Mono: A nova referência

Depois de a Ducati já nos ter tirado a gordura da boca com a apresentação detalhada do novo motor monocilíndrico, chegam agora as notícias de Bolonha sobre qual a mota que vai ser impulsionada por este monocilíndrico de alta tecnologia, nomeadamente a Hypermotard 698 Mono, a primeira supermoto da Ducati com um motor monocilíndrico. O número 698 é um pouco enganador, o motor tem 659 cc.

Com a Hypermotard 698 Mono, a Ducati pretende ter a Supermoto de estrada mais potente do mercado. Os dados de desempenho do motor denominado Superquadro Mono são um anúncio que foi certamente reconhecido a contragosto em Mattighofen (sede da KTM): 77,5 cv a 9750 rpm em conformidade com a norma Euro5+, velocidade máxima de 10.250 rpm.

O monocilíndrico chamado Superquadro Mono é derivado do V2 da superbike Panigale 1299, do qual tira o enorme diâmetro de 116 mm. Pistão, câmara de combustão, temporização desmodrómica das válvulas, válvulas de admissão em titânio e válvulas de escape em aço - tudo idêntico ao motor da superbike.

O chassis é composto por um quadro em treliça, forquilha de 45 USD da Marzocchi, braço oscilante duplo em alumínio com amortecedor central Sachs e ligação e jantes em alumínio fundido, pneus com Pirelli Diablo Rosso IV, 120/70 ZR 17 à frente e 160/60 ZR 17 atrás. O curso da suspensão é de 215 e 240 mm. Os elementos da suspensão são, naturalmente, ajustáveis.

O travão dianteiro é composto por um disco único de 330, desenvolvido pela Brembo especificamente para esta moto, e uma pinça Brembo M4.32 radial de quatro pistões. A Ducati contesta a objeção de que o sistema de travagem está bem dimensionado com um disco único com uma especificação de peso de 151 kg pronto para andar sem combustível.

Os especialistas em supermoto vão descobrir que a extremidade dianteira, que é tão precisa como a de uma superbike, combinada com o manuseamento ágil de uma supermoto, proporciona uma experiência de condução agradável. Este equilíbrio foi conseguido com dimensões de chassis que combinam uma extremidade dianteira neutra e reactiva com o comportamento das máquinas todo-o-terreno que tendem a subvirar.

O design da Hypermotard 698 Mono combina a estética espartana das supermotos com as linhas simples da gama de modelos da Ducati. O resultado é uma mota elegante e de superfície lisa. O assento alto e plano, a asa dianteira elevada e a traseira minimizada enfatizam este aspeto. O farol dianteiro LED é super compacto e integra uma luz de circulação diurna. As jantes em alumínio fundido, o sistema de escape duplo e o esquema de cores da versão RVE são outras características de design que chamam a atenção.

A Ducati oferece a Hypermotard 698 Mono como uma versão RVE equipada com um equipamento topo de gama (na Alemanha a partir de 13.390 Euros, na Suíça a partir de Fr. 14.290.-) e numa versão básica (a partir de 12.390 Euros / a partir de Fr. 13.290.-). O RVE já dispõe de todo o pacote eletrónico com controlo de tração, controlo de rodas, controlo do travão motor, arranque rápido e mudanças rápidas; para a versão básica, tudo pode ser encomendado como opção. As ajudas electrónicas estão agrupadas em quatro modos de condução (Sport, Road, Urban, Wet), que podem ser individualmente aperfeiçoados.

O pacote eletrónico foi concebido para permitir que mesmo os supermotardistas menos experientes deslizem nas curvas, graças ao ABS especialmente afinado para curvas com quatro níveis de intervenção. Dois deles têm uma função integrada de deslizamento por travagem. No nível 3 do ABS, esta função é activada durante uma travagem brusca, e a eletrónica doseia o travão traseiro de forma a atingir e manter um determinado ângulo de deriva. Para o condutor, isto significa: travar, iniciar a curva, a eletrónica assume o deslizamento para dentro.

O nível 2 destina-se a pilotos experientes de supermoto e a voltas rápidas na pista de corrida e permite ângulos de deriva maiores. No nível 1, o ABS só é ativado na frente, o condutor é responsável por ajustar o ângulo de desvio da travagem. No nível 4 do ABS, destinado a estradas com pouca aderência e ativado no modo de condução Wet, a eletrónica intervém precocemente para evitar situações desconfortáveis.

Para utilização em pista, está disponível um sistema de escape de competição da Termignoni, que aumenta a potência máxima para 84,5 cv. Só em conjunto com este sistema de escape é que a função opcional Wheelie Assist pode ser activada no sistema eletrónico. Como o comunicado de imprensa da Ducati descreve, isto significa que (quase) qualquer pessoa pode passar a linha de chegada na roda traseira.