Yamaha MT-09SP : Pour tous ceux qui en veulent plus

Pour 2024, Yamaha revoit son best-seller, la MT-09, et ajoute une version SP à l'équipement plus sophistiqué. Les différences avec la version de base se situent au niveau des éléments de suspension, des étriers de frein et du mode de conduite supplémentaire "Track" pour l'utilisation sur circuit.

La roue avant de la version SP est équipée d'une fourche KYB de 41 mm avec tubes de fourche revêtus, l'amortisseur central vient d'Öhlins. Les deux éléments de suspension sont réglables en termes de précontrainte, d'amortissement en détente et en compression et sont adaptés à une conduite sportive grâce à des ressorts plus durs et un amortissement adapté.

Pour une utilisation sur circuit, il est possible de sélectionner quatre modes de conduite supplémentaires sur la version SP (en plus des trois modes de conduite pour la route). Ces modes piste permettent des réglages plus fins, y compris la possibilité de choisir entre deux réglages de gestion du freinage moteur et de modifier le degré de contrôle du couple de freinage moteur. En outre, les pilotes ont la possibilité de désactiver l'ABS arrière.

Chaque mode peut être modifié et réglé directement dans le menu des instruments de bord ou via l'application gratuite MyRide sur un smartphone. Les modes configurés peuvent ensuite être sélectionnés à l'aide de commutateurs sur le guidon.

Également réservé au SP, le mode d'affichage Track pour l'écran couleur TFT de 5 pouces offre des informations telles qu'un laptimer et d'autres détails adaptés à la piste.

Le système de freinage avant de la MT-09SP a été amélioré avec des étriers Brembo Monoblock Stylema. Par rapport aux étriers de frein traditionnels, les étriers Stylema présentent une surface de piston et de plaquette de frein plus fine, sont plus légers et plus rigides et offrent un meilleur contrôle de la puissance de freinage. De plus, des pistons de plus grand diamètre (par rapport aux étriers de la version de base de la MT-09) permettent d'augmenter la puissance de freinage.

Yamaha est la première moto de la gamme MT à équiper la MT-09SP d'un système Smart Key, qui intègre logiquement aussi le bouchon du réservoir. La Yamaha MT-09 sera disponible exclusivement en noir/bleu/argent à partir de mai 2024, le prix n'a pas encore été fixé. La version SP sera également disponible (comme la MT-09 standard) dans une version de 35 kW/48 ch.