Yamaha MT-09SP: per tutti coloro che vogliono di più

Yamaha sta rivedendo la sua MT-09 più venduta per il 2024 e si limita ad aggiungere una versione SP di qualità superiore. Le differenze rispetto alla versione base riguardano gli elementi delle sospensioni, le pinze dei freni e la modalità di guida aggiuntiva "Track" per l'uso in pista.

La ruota anteriore della versione SP è dotata di una forcella KYB da 41 mm con steli rivestiti, mentre l'ammortizzatore centrale è Öhlins. Entrambi gli elementi della sospensione sono regolabili in termini di precarico, estensione e compressione e sono regolati con molle più dure e smorzamento adattato per uno stile di guida sportivo.

Per l'uso in pista, nella versione SP è possibile selezionare quattro modalità di guida aggiuntive (oltre alle tre modalità di guida per la strada). Queste modalità consentono regolazioni più fini, tra cui la possibilità di scegliere tra due impostazioni di gestione del freno motore e di modificare il grado di controllo della coppia del freno motore. Inoltre, i piloti hanno la possibilità di disattivare l'ABS posteriore.

Ogni modalità può essere modificata e impostata direttamente nel menu della strumentazione di bordo o tramite l'app gratuita MyRide su smartphone. Le modalità configurate possono poi essere selezionate tramite gli interruttori sul manubrio.

Riservata alla SP è anche la modalità di visualizzazione della pista per il display a colori TFT da 5 pollici, che offre informazioni come il timer del giro e altri dettagli su misura per la pista.

L'impianto frenante anteriore della MT-09SP è aggiornato con pinze Brembo Monoblock Stylema. Rispetto alle pinze tradizionali, le pinze Stylema hanno un pistone e una superficie della pastiglia più sottili, sono più leggere e più rigide e offrono un migliore controllo delle prestazioni di frenata. Inoltre, i pistoni con un diametro maggiore (rispetto alle pinze freno della MT-09 versione base) garantiscono una maggiore potenza di frenata.

La MT-09SP è la prima moto della gamma MT a essere dotata di Smart Key System, che integra anche il tappo del serbatoio. La Yamaha MT-09 sarà disponibile solo in nero/blu/argento a partire da maggio 2024, il prezzo non è ancora stato fissato. La versione SP (come la MT-09 standard) sarà disponibile anche nella versione da 35 kW/48 CV.