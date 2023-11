Yamaha MT-09SP: Para todos aqueles que querem mais

A Yamaha está a rever a sua MT-09 mais vendida para 2024 e está apenas a adicionar uma versão SP de maior qualidade. As diferenças em relação à versão básica podem ser encontradas nos elementos de suspensão, nas pinças de travão e no modo de condução adicional "Track" para utilização em pista.

A roda dianteira da versão SP tem uma forquilha KYB de 41 mm com tubos revestidos, enquanto o amortecedor central é da Öhlins. Ambos os elementos de suspensão são ajustáveis em termos de pré-carga, amortecimento de ressalto e compressão e estão afinados com molas mais duras e amortecimento adaptado para um estilo de condução desportivo.

Para utilização em pista, podem ser seleccionados quatro modos de pista adicionais para a versão SP (para além dos três modos de condução para a estrada). Estes modos de pista permitem ajustes mais precisos, incluindo a possibilidade de escolher entre duas definições de gestão do travão motor e alterar o grau de controlo do binário do travão motor. Além disso, os condutores têm a opção de desligar o ABS traseiro.

Cada modo pode ser alterado e configurado diretamente no menu de instrumentos de bordo ou através da aplicação gratuita MyRide num smartphone. Os modos configurados podem então ser selecionados usando interruptores no guidão.

Também reservado para o SP está o modo de exibição de pista para o ecrã a cores TFT de 5 polegadas, que oferece informações como um temporizador de voltas e outros detalhes adaptados à pista de corrida.

O sistema de travões dianteiro da MT-09SP foi melhorado com pinças de travão Brembo Monoblock Stylema. Em comparação com as pinças convencionais, as pinças Stylema têm um pistão e uma superfície de pastilha de travão mais finos, são mais leves e mais rígidas e oferecem um melhor controlo sobre o desempenho da travagem. Além disso, os pistões com um diâmetro maior (em comparação com as pinças de travão da versão básica da MT-09) garantem uma maior potência de travagem.

A MT-09SP é a primeira moto da gama MT a ser equipada com um sistema de chave inteligente, que também integra a tampa do depósito de combustível. A Yamaha MT-09 só estará disponível em preto/azul/prata a partir de maio de 2024, o preço ainda não foi definido. A versão SP (tal como a MT-09 de série) também estará disponível numa versão de 35 kW/48 cv.