KTM 990 Duke : L'évolution continue

Moteur plus évolué avec plus de cylindrée, nouveau cadre tubulaire en treillis, nouveau design. Ce qui ressemble à une petite révolution est en réalité une évolution bien réfléchie de la gamme KTM Duke, qui existe maintenant depuis 30 ans.

Il y a 30 ans, KTM lançait la première Duke sur le marché - une moto spartiate et sans compromis dans le contexte actuel, dont le moteur monocylindre de 610 cm3 vibrait terriblement malgré l'arbre d'équilibrage - si tant est que l'on parvienne à le faire tourner avec le kick starter. C'était il y a longtemps et c'est presque oublié.

Actuellement, KTM proposait jusqu'à présent 10 motos de route non carénées sous le label Duke ; depuis aujourd'hui, c'est officiel, il y en aura une de plus pour 2024 : la KTM 990 Duke, qui est également le premier modèle avec le moteur bicylindre en ligne étendu à 947 cm3.

Le moteur de base est la version fondamentalement remaniée du moteur LC8c, déjà monté sur la KTM 890 Duke R. Avec un nouveau vilebrequin, de nouvelles bielles et de nouveaux pistons, la cylindrée est portée à 947 cm3. KTM annonce 123 ch et 103 Nm, pour la 890 Duke R, 121 ch et 99 N sont indiqués,

Le cadre en treillis tubulaire en acier, le bras oscillant en treillis fermé et le cadre arrière en fonte d'aluminium ainsi que les composants de suspension réglables de haute qualité de WP constituent également le châssis de la 990 Duke, un cadre entièrement nouveau avec un flex optimisé ayant été développé pour la 990 Duke. La construction sans fioritures permet un poids total de seulement 179 kg.

Le grand écran de 5 pouces du combiné d'instruments, recouvert d'un revêtement anti-rayures, présente les informations sous forme de graphiques retravaillés et de nouvelles structures de menu. On y trouve désormais une fonction d'affichage des données d'inclinaison ainsi qu'un mode de conduite Track en option avec des statistiques de lap-timer et de télémétrie. Un port USB-C est disponible pour le chargement des terminaux.

Le design est également nouveau, et c'est surtout l'avant qui attire l'attention. Les feux de position et les feux de jour sont intégrés dans le profil du phare, dont l'intensité lumineuse est automatiquement adaptée aux conditions d'éclairage ambiantes grâce à un capteur de lumière intégré dans le combiné d'instruments.

En outre, la KTM 990 Duke est équipée de série de l'éclairage Coming Home. Cette fonction fait en sorte que les feux de croisement ne s'éteignent automatiquement que quelques secondes après la coupure du contact. Les portes, les portails ou l'intérieur du garage restent ainsi éclairés pendant un court instant.

Même si le département marketing annonce la 990 Duke comme une grande nouveauté, il s'agit d'une évolution soigneusement réfléchie du concept Duke de ces dernières années : un peu plus de cylindrée pour éliminer la perte de puissance due à Euro5+, un bricolage du châssis déjà de grande qualité, ainsi que quelques fonctions supplémentaires de l'électronique. Cela n'a peut-être pas l'air très spectaculaire, mais cela pourrait fonctionner de manière encore plus spectaculaire sur la route.

La KTM 990 Duke sera disponible en noir et en orange, le prix et la disponibilité ne sont pas encore fixés.