KTM 990 Duke: l'evoluzione continua

30 anni fa, KTM lanciò la prima Duke - nel contesto odierno, una moto spartana e senza compromessi, il cui motore monocilindrico da 610 cc vibrava terribilmente nonostante l'albero di bilanciamento - se si riusciva a farla funzionare usando il kickstarter. È stato molto tempo fa e quasi dimenticato.

Ad oggi, KTM ha offerto 10 moto stradali non mascherate con il marchio Duke; da oggi è ufficiale che ce ne sarà un'altra nel 2024: la KTM 990 Duke, che è anche il primo modello con il motore a due cilindri in linea ampliato a 947 cc.

Il motore di base è la versione fondamentalmente rivista del motore LC8c, già installato nella KTM 890 Duke R. Con un nuovo albero motore, nuove bielle e nuovi pistoni, la cilindrata è stata portata a 947 cc. KTM annuncia 123 CV e 103 Nm; 121 CV e 99 N sono specificati per la 890 Duke R,

Il telaio a traliccio in acciaio tubolare, il forcellone a traliccio chiuso e il telaietto posteriore in alluminio fuso e i componenti delle sospensioni regolabili di alta qualità di WP costituiscono anche la ciclistica della 990 Duke, per la quale è stato sviluppato un telaio completamente nuovo con flessibilità ottimizzata. Il design senza fronzoli consente un peso totale di soli 179 kg.

Il display da 5 pollici con rivestimento antigraffio del quadro strumenti fornisce informazioni con una grafica rinnovata e nuove strutture di menu. È presente una nuova funzione per la visualizzazione dei dati sull'angolo di piega e una modalità di guida in pista opzionale con laptimer e statistiche telemetriche. È disponibile una porta USB-C per la ricarica dei dispositivi finali.

Anche il design è nuovo, con il frontale particolarmente appariscente. Le luci di posizione e le luci diurne sono integrate nel profilo del faro, la cui intensità luminosa viene regolata automaticamente in base alle condizioni di luce ambientale grazie a un sensore di luce integrato nel quadro strumenti.

Inoltre, la KTM 990 Duke è dotata di serie della luce Coming Home. Questa funzione fa sì che i fari anabbaglianti si spengano automaticamente solo pochi secondi dopo il disinserimento dell'accensione. Le porte, i cancelli o l'interno del garage rimangono così illuminati per un breve periodo.

Anche se il reparto marketing annuncia la 990 Duke come una grande innovazione, si tratta di un'evoluzione attentamente ponderata del concetto di Duke degli ultimi anni: una cilindrata leggermente superiore per eliminare la perdita di potenza dovuta all'Euro5+, interventi sul telaio già di alta qualità e alcune funzioni elettroniche aggiuntive. Tutto ciò può non sembrare particolarmente spettacolare, ma potrebbe funzionare in modo ancora più spettacolare su strada.

La KTM 990 Duke sarà disponibile nei colori nero e arancione, ma il prezzo e la disponibilità non sono ancora stati definiti.