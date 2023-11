KTM 990 Duke: A evolução continua

Há 30 anos, a KTM lançou a primeira Duke - no contexto atual, uma mota intransigentemente espartana cujo motor monocilíndrico de 610 cc vibrava terrivelmente apesar do eixo de compensação - se é que se conseguia pô-la a funcionar usando o kickstarter. Isso foi há muito tempo e está quase esquecido.

Até à data, a KTM ofereceu 10 motos de estrada sem disfarces sob a marca Duke; a partir de hoje, é oficial que haverá mais uma em 2024: a KTM 990 Duke, que é também o primeiro modelo com o motor de dois cilindros em linha expandido para 947 cc.

O motor base é a versão fundamentalmente revista do motor LC8c, que já está instalado na KTM 890 Duke R. Com uma nova cambota, novas bielas e novos pistões, a cilindrada foi aumentada para 947 cc. A KTM anuncia 123 hp e 103 Nm; 121 hp e 99 N são especificados para a 890 Duke R,

Um quadro tubular em treliça de aço, um braço oscilante em treliça fechada e um quadro traseiro em alumínio fundido e componentes de suspensão ajustáveis de alta qualidade da WP também formam o chassis da 990 Duke, tendo sido desenvolvido um quadro completamente novo com flexão optimizada para a 990 Duke. O design simples permite um peso total de apenas 179 kg.

O ecrã de 5 polegadas, com revestimento resistente a riscos, do painel de instrumentos fornece informações em gráficos revistos e novas estruturas de menu. Há uma nova função para exibir dados de ângulo de inclinação e um modo opcional de pilotagem em pista com estatísticas de laptimer e telemetria. Está disponível uma porta USB-C para carregar dispositivos finais.

O design também é novo, com a frente a ser particularmente marcante. As luzes de presença e de circulação diurna estão incorporadas no perfil do farol, cuja intensidade luminosa é ajustada automaticamente às condições de luz ambiente através de um sensor de luz integrado no painel de instrumentos.

Além disso, a KTM 990 Duke é equipada com a luz Coming Home de série. Esta função assegura que as luzes de cruzamento só se desligam automaticamente alguns segundos após a ignição ser desligada. Portas, portões ou o interior da garagem permanecem assim iluminados durante um curto período de tempo.

Mesmo que o departamento de marketing anuncie a 990 Duke como uma grande inovação, trata-se de uma evolução cuidadosamente ponderada do conceito Duke dos últimos anos: um pouco mais de capacidade cúbica para eliminar a perda de potência devido ao Euro5+, ajustes no chassis já de alta qualidade, mais algumas funções electrónicas adicionais. Pode não parecer particularmente espetacular, mas pode funcionar de forma ainda mais espetacular na estrada.

A KTM 990 Duke estará disponível em preto e laranja, mas o preço e a disponibilidade ainda não foram finalizados.