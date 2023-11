Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 : L'icône

Ducati rend hommage à l'icône du design 916 avec un modèle spécial, la Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916. Comme d'habitude, elle est numérotée et limitée, avec une peinture spéciale et des équipements spéciaux.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 est l'hommage de Ducati à une moto qui est entrée dans l'histoire de la moto comme un jalon. Une moto considérée comme une icône du design, qui a marqué l'histoire de la course et qui, même après plus de 30 ans, reste un symbole de beauté sur deux roues.

La tentative de faire entrer la Ducati 916 dans l'ère moderne avec un modèle spécial sur une base actuelle doit nécessairement échouer. Ducati l'a tout de même fait avec la Panigale V4 SP2 30° Anniversario. L'avant au design incisif, la ligne incurvée, les phares, les prises d'air, le carénage en forme de V, le réservoir en forme de diamant, l'arrière court et dynamique et bien sûr le monobras oscillant - où que le regard se pose, l'héritage de la 916 est indéniable.

Le point de départ était l'une des plus belles motos de course de l'histoire du sport automobile : la moto d'usine avec laquelle Carl Fogarty a remporté le championnat du monde de Superbike en 1999.

Les légendaires bandes tricolores sur le carénage et les champs blancs avec le numéro 1 du champion du monde Fogarty ont été redessinés de manière moderne, tandis que la partie supérieure du carénage, de couleur noire, rappelle les tuyaux d'aspiration de la 916. Sur le couvercle du réservoir, on retrouve la couronne de laurier dorée, comme sur la 916, et la partie inférieure noire du réservoir évoque immédiatement des associations avec la course automobile. Le logo argenté de la 916 sur le carénage, déjà présent sur le modèle de 1994, a été retravaillé de manière moderne et semble presque tridimensionnel grâce à son contour doré.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 est fabriquée en série numérotée et limitée à 500 exemplaires. Le nom du modèle et le numéro de la voiture sont immortalisés par une gravure au laser sur le té de fourche supérieur. Comme la moto de course, le modèle anniversaire sera proposé uniquement en version monoplace. La Panigale 30° Anniversario 916 est livrée avec un certificat d'authenticité et une housse de moto spéciale.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 possède un bouchon de réservoir en aluminium fraisé et des conduits d'aération pour refroidir les étriers de frein avant. Les winglets à double profil, le garde-boue avant et la protection thermique du système d'échappement sont en carbone.

Les roues en carbone à cinq doubles rayons sont plus légères de 1,4 kg par rapport aux roues forgées Marchesini de la V4S, et même de 3,4 kg par rapport aux jantes de la Panigale V4. Le système de freinage est une combinaison d'étriers Brembo Stylema R et d'une pompe de frein Brembo MCS avec régulateur à distance qui permet de réajuster le point de pression sans s'arrêter. Les canaux d'aération en carbone vers les étriers de frein garantissent une puissance de décélération maximale et un point de pression constant lors des longues sessions sur circuit.

L'embrayage à sec STM EVO assure une plus grande fluidité dans toutes les phases de conduite avec la poignée des gaz fermée - comme par exemple à l'entrée des virages. En remplaçant le ressort secondaire, il est possible de régler individuellement le degré du couple de freinage moteur mécanique. Sur le circuit, le couvercle d'embrayage ouvert permet d'obtenir le son typique des superbikes Ducati.

Les repose-pieds réglables en aluminium usiné permettent d'adapter la position de conduite aux préférences personnelles et le DQS (Ducati Quick Shifter) peut être utilisé en schéma de changement de vitesse normal ou inversé. Le Ducati Data Analyser+ enregistre en permanence les conditions de conduite de la moto et facilite ainsi les réglages lors de l'utilisation sur circuit.

De plus, la moto est accompagnée d'un kit piste qui comprend des caches de rétroviseurs en aluminium usiné, un kit pour dévisser le support de plaque d'immatriculation, un couvercle d'embrayage ouvert en carbone et le Ducati Data Analyser+ pour la collecte des données.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 a été présentée le jour de l'ouverture du salon de la moto de Milan et peut être commandée dans une série limitée à 500 exemplaires à partir de 44.000 euros (Suisse Fr. 46.000.-). Il est déconseillé de se lancer dans une analyse longue et sophistiquée pour prendre une décision,