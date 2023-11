Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916: L'icona

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 è l'omaggio di Ducati a una moto che è entrata nella storia del motociclismo come una pietra miliare. Una moto considerata un'icona del design, che ha fatto la storia delle corse e che ancora oggi, dopo oltre 30 anni, è simbolo di bellezza su due ruote.

Il tentativo di portare la Ducati 916 nell'era moderna con un modello speciale su base attuale è destinato a fallire. Ducati lo ha fatto comunque con la Panigale V4 SP2 30° Anniversario. Il frontale dal design accattivante, le linee curve, i fari, le prese d'aria, la carenatura a V, il serbatoio a forma di diamante, il posteriore corto e dinamico e, naturalmente, il forcellone monobraccio: ovunque si guardi, l'eredità della 916 è inconfondibile.

Il punto di partenza è stata una delle moto da corsa più belle della storia dell'automobilismo: la moto di serie con cui Carl Fogarty ha vinto il Campionato Mondiale Superbike nel 1999.

Le leggendarie strisce tricolori sulla carenatura e i pannelli bianchi con il numero 1 del campione del mondo Fogarty sono stati modernizzati e ridisegnati, mentre la parte superiore nera della carenatura ricorda i condotti di aspirazione della 916. Come sulla 916, la corona d'alloro dorata si trova sul coperchio del serbatoio, mentre la parte inferiore nera del serbatoio evoca immediatamente associazioni con le corse automobilistiche. Il logo 916 argentato sulla carenatura, già presente sul modello del 1994, è stato rivisitato in chiave moderna e appare quasi tridimensionale grazie al contorno dorato.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 viene prodotta in una serie numerata limitata a 500 esemplari. Il nome del modello e il numero del veicolo sono immortalati da un'incisione laser nella pinza tripla superiore. Come la moto da corsa, il modello anniversario è disponibile solo come monoposto. La Panigale 30° Anniversario 916 viene fornita con un certificato di autenticità e uno speciale telo coprimoto.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 ha un copriserbatoio in alluminio fresato e condotti di ventilazione per il raffreddamento delle pinze freno anteriori. Le winglet a doppio profilo, il parafango anteriore e la protezione termica dell'impianto di scarico sono in fibra di carbonio.

I cerchi in carbonio a cinque doppie razze sono più leggeri di 1,4 kg rispetto ai cerchi Marchesini forgiati della V4S e addirittura di 3,4 kg rispetto ai cerchi della Panigale V4. L'impianto frenante è una combinazione di pinze Brembo Stylema R e pompa freno Brembo MCS con regolatore remoto, che consente di regolare il punto di pressione senza fermarsi. I condotti di ventilazione in fibra di carbonio delle pinze dei freni assicurano le massime prestazioni in decelerazione e un punto di pressione costante durante le lunghe sessioni in pista.

La frizione a secco STM EVO assicura un funzionamento più fluido in tutte le fasi di guida con l'acceleratore chiuso, come ad esempio all'inizio di una curva. Il grado di coppia frenante meccanica del motore può essere personalizzato sostituendo la molla secondaria. In pista, il coperchio della frizione aperto garantisce il tipico suono Ducati Superbike.

Le pedane regolabili in alluminio fresato consentono di adattare la posizione di guida alle preferenze personali e il DQS (Ducati Quick Shifter) può essere utilizzato in modalità normale o invertita. Il Ducati Data Analyser+ registra continuamente lo stato di guida della moto, facilitando così la messa a punto durante l'utilizzo in pista.

La moto viene fornita anche con un kit da pista che comprende le coperture delle staffe degli specchietti in alluminio fresato, un set per svitare il portatarga, un coperchio della frizione in carbonio aperto e il Ducati Data Analyser+ per l'acquisizione dei dati.

La Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 è stata presentata nella giornata inaugurale del Salone del Motociclo di Milano e può essere ordinata in una serie limitata di 500 esemplari a partire da 44.000 euro (46.000 franchi svizzeri). Sconsigliamo lunghe e sofisticate analisi per prendere una decisione,