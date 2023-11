Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916: O ícone

A Ducati está a homenagear o ícone do design 916 com um modelo especial, a Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916, numerada e limitada como habitualmente, com pintura especial e equipamento especial.

A Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 é a homenagem da Ducati a uma moto que entrou para a história do motociclismo como um marco. Uma mota que é considerada um ícone de design, que fez história nas corridas e que ainda simboliza a beleza sobre duas rodas, mesmo após mais de 30 anos.

A tentativa de trazer a Ducati 916 para a era moderna com um modelo especial numa base atual está destinada a falhar. A Ducati fê-lo na mesma com a Panigale V4 SP2 30° Anniversario. A frente de design marcante, as linhas curvas, os faróis, as entradas de ar, a carenagem em forma de V, o depósito em forma de diamante, a traseira curta e dinâmica e, claro, o braço oscilante de um só lado - para onde quer que olhe, a herança da 916 é inconfundível.

O ponto de partida foi uma das mais belas motos de corrida da história dos desportos motorizados: a moto de fábrica com a qual Carl Fogarty venceu o Campeonato do Mundo de Superbike em 1999.

As lendárias riscas tricolores na carenagem e os painéis brancos com o número 1 do campeão do mundo Fogarty foram modernizados e redesenhados, enquanto a parte superior preta da carenagem faz lembrar os tubos de admissão do 916. Tal como no 916, a coroa de louros dourada encontra-se na tampa do depósito e a secção inferior preta do depósito evoca imediatamente associações com as corridas de automóveis. O logótipo 916 prateado na carenagem, que já se encontrava no modelo de 1994, foi modernizado e parece quase tridimensional graças ao contorno dourado.

A Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 está a ser produzida numa série numerada e limitada a 500 unidades. O nome do modelo e o número do veículo são imortalizados por gravação a laser na pinça tripla superior. Tal como a mota de corrida, o modelo de aniversário está disponível apenas como monolugar. A Panigale 30° Anniversario 916 é fornecida com um certificado de autenticidade e uma capa especial para a mota.

A Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 possui uma cobertura do depósito em alumínio fresado e condutas de ventilação para arrefecimento das pinças dos travões dianteiros. Os winglets com perfil duplo, o guarda-lamas dianteiro e a proteção térmica do sistema de escape são fabricados em fibra de carbono.

As jantes de carbono com cinco raios duplos são 1,4 kg mais leves do que as jantes forjadas Marchesini da V4S e até 3,4 kg mais leves do que as jantes da Panigale V4. O sistema de travagem é uma combinação de pinças de travão Brembo Stylema R e bomba de travão Brembo MCS com regulador remoto, que permite ajustar o ponto de pressão sem parar. As condutas de ventilação em fibra de carbono das pinças de travão garantem um desempenho máximo em termos de desaceleração e um ponto de pressão constante durante as longas sessões em pista.

A embraiagem seca STM EVO garante um funcionamento mais suave em todas as fases da condução com o acelerador fechado - como no início de uma curva. O binário do travão mecânico do motor pode ser adaptado através da substituição da mola secundária. Na pista de corridas, a tampa da embraiagem aberta proporciona o som típico das Ducati Superbike.

Os apoios para os pés ajustáveis em alumínio fresado permitem adaptar a posição de condução às preferências pessoais e o DQS (Ducati Quick Shifter) pode ser utilizado em modo de mudanças normais ou invertidas. O Ducati Data Analyser+ regista continuamente o estado de condução da moto, facilitando assim a configuração quando utilizada em pista.

A moto também vem com um kit de pista que inclui coberturas de suporte de espelhos em alumínio fresado, um conjunto para desaparafusar o suporte da placa de matrícula, uma cobertura de embraiagem aberta em carbono e o Ducati Data Analyser+ para aquisição de dados.

A Panigale V4 SP2 30° Anniversario 916 foi apresentada no dia de abertura do Salão de Motos de Milão e pode ser encomendada numa série limitada de 500 unidades a partir de 44.000 euros (CHF 46.000 na Suíça). Aconselhamos a não fazer análises longas e sofisticadas para tomar uma decisão,