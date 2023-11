Langen Lightspeed : Ça nous rappelle quelque chose ?

Souvenez-vous : à partir de 2008, Buell n'a plus monté les moteurs refroidis par air de Harley-Davidson dans ses motos de sport routier, mais a voulu prendre son envol avec un V2 moderne. Ce moteur a été construit par Rotax : Un V2 à refroidissement liquide avec commande des soupapes DOHC et culasses à quatre soupapes, d'abord de 1125 cm3, puis de 1190 cm3 à partir de 2012. L'angle de cylindre non conventionnel de 72° rappelle la marque française Voxan, déjà disparue à l'époque.

Le design non conventionnel et encombrant n'a en aucun cas stimulé les chiffres de vente, mais n'a probablement pas été la seule raison du flop de la Buell 1190 RC et de son arrêt en 2017. Malgré un prix de plus de 40.000 euros, la production n'a jamais couvert les coûts avec un nombre de pièces allant de quelques dizaines à quelques centaines.

Aujourd'hui, après la fusée deux temps de 250 cm 3, Langen nous offre une moto de sport avec ce même V2 du constructeur autrichien Rotax, avec un cadre tubulaire en treillis et beaucoup de carbone. Les commandes sont déjà prises et les machines de la première série de 185 unités destinées au marché britannique devraient être livrées à partir de 2025. Une première série pour l'Angleterre, car il existe une réglementation spéciale pour les petites séries. Ces petites séries doivent certes être aptes à la circulation, mais ne doivent répondre qu'à des normes rudimentaires en matière de gaz d'échappement et de bruit.

Et 185 pièces parce que la Langen 1200 Lightspeed, avec ses 185 ch (à 10.600 tr/min) et ses 185 kg, atteint le chiffre magique d'un ch par kilo. Langen ne précise pas de quel type de poids il s'agit. 185 kg prêt à rouler avec le plein de carburant seraient sensationnels, mais 185 kg à sec n'ont rien de spécial - KTM indique 189 kg à sec pour la 1290 Duke.

Une série illimitée avec homologation UE devrait suivre à l'horizon 2026. Pour cela, le moteur, qui répondait dernièrement à la norme Euro3 sur la Buell, devra être adapté à la norme Euro5. C'est techniquement possible, mais pas facile.

Autres ingrédients de la Longue Lightspeed : des éléments de suspension Öhlins et des pièces rapportées en carbone. Les prix commencent à partir de 37.000 £ (42.500 euros) pour l'équipement de base des roues et de la peinture.