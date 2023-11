Langen Lightspeed: vi suona familiare?

Ricordiamo: a partire dal 2008, Buell non montò più i motori raffreddati ad aria della Harley-Davidson sulle sue moto sportive stradali, ma volle partire con un moderno V2. Rotax ha costruito questo motore: Un V2 raffreddato a liquido con controllo valvole DOHC e testate a quattro valvole, inizialmente di 1125 cc, dal 2012 di 1190 cc. L'angolo del cilindro non convenzionale di 72° ricorda il marchio francese Voxan, che all'epoca era già scomparso.

Il design anticonvenzionale e massiccio non ha contribuito a incrementare le vendite, ma probabilmente non è stato l'unico motivo per cui la Buell 1190 RC ha fatto fiasco ed è stata dismessa nel 2017. Nonostante un prezzo di oltre 40.000 euro, la produzione non ha mai coperto i costi, con quantità che variavano da poche decine a poche centinaia di esemplari.

Ora, dopo il razzo a due tempi da 250 cc, Langen ci propone una moto sportiva con telaio a traliccio e tanta fibra di carbonio con lo stesso V2 del produttore austriaco Rotax. Gli ordini sono già stati accettati e la prima serie di 185 moto destinate al mercato britannico sarà consegnata a partire dal 2025. Prima serie per il Regno Unito perché esiste una normativa speciale per le piccole serie. Sebbene queste piccole serie debbano essere omologate per la circolazione stradale, devono soddisfare solo norme rudimentali in materia di scarichi e di rumorosità.

E 185 unità perché la Langen 1200 Lightspeed con 185 CV (a 10.600 giri/min) e 185 kg raggiunge la cifra magica di un CV per chilogrammo. Tuttavia, Langen non specifica di che tipo di peso si tratta. 185 kg pronti per la guida con il serbatoio pieno sarebbero sensazionali, ma 185 kg di peso a secco non sono niente di speciale: KTM dichiara un peso a secco di 189 kg per la 1290 Duke.

Una serie illimitata con omologazione UE seguirà nel 2026. Per raggiungere questo obiettivo, il motore, che l'ultima volta era conforme alla normativa Euro3 nella Buell, deve essere aggiornato alla normativa Euro5. Tecnicamente è possibile, ma non è un gioco da ragazzi.

Altri ingredienti della Langen Lightspeed: elementi delle sospensioni Öhlins e componenti aggiuntivi in fibra di carbonio. I prezzi partono da 37.000 sterline (42.500 euro) con equipaggiamento di base per ruote e verniciatura.