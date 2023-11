Langen Lightspeed: Isto soa-lhe familiar?

O fabricante britânico de motos encantou-nos com um foguetão a dois tempos sem homologação comunitária. Agora surge a Lightspeed, uma roadster com um V2 de 1200cc da Rotax - que a Buell utilizou em tempos.

Recordamos: a partir de 2008, a Buell deixou de equipar as suas motas desportivas de estrada com os motores refrigerados a ar da Harley-Davidson e quis arrancar com um V2 moderno. A Rotax construiu este motor: Um V2 refrigerado a líquido com controlo de válvulas DOHC e cabeças de cilindro de quatro válvulas com inicialmente 1125 cc, a partir de 2012 com 1190 cc. O ângulo não convencional do cilindro de 72° faz lembrar a marca francesa Voxan, que já tinha desaparecido na altura.

O design não convencional e volumoso não fez nada para aumentar os números de vendas, mas provavelmente não foi a única razão pela qual o Buell 1190 RC fracassou e foi descontinuado em 2017. Apesar de um preço de mais de 40.000 euros, a produção nunca cobriu os seus custos, com quantidades que variaram entre algumas dezenas e algumas centenas

Agora, depois do foguetão a dois tempos de 250cc, a Langen traz-nos uma moto desportiva com um quadro em treliça e muita fibra de carbono com o mesmo V2 do fabricante austríaco Rotax. As encomendas já estão a ser aceites e a primeira série de 185 máquinas destinadas ao mercado britânico será entregue a partir de 2025. Primeira série para o Reino Unido porque existe um regulamento especial para as pequenas séries. Embora estas pequenas séries devam estar em condições de circular, apenas têm de cumprir normas rudimentares em matéria de escape e ruído.

E 185 unidades porque o Langen 1200 Lightspeed com 185 cv (a 10.600 rpm) e 185 kg atinge o número mágico de um cv por quilograma. No entanto, a Langen não especifica que tipo de peso está aqui em causa. 185 kg prontos a conduzir com o depósito cheio seria sensacional, mas 185 kg a seco não é nada de especial - a KTM especifica um peso a seco de 189 kg para a 1290 Duke.

Uma série ilimitada com aprovação da UE deverá seguir-se em 2026. Para o conseguir, o motor, que cumpriu pela última vez a norma Euro3 na Buell, tem de ser atualizado para Euro5. Tecnicamente, certamente possível, mas não é uma brincadeira de criança.

Outros ingredientes da Langen Lightspeed: elementos de suspensão Öhlins e peças adicionais em fibra de carbono. Os preços começam a partir de £37.000 (42.500 euros) com equipamento básico para rodas e pintura.