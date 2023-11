Nouvelle Beta Alp 4.0 avec moteur chinois

En 2003, Suzuki a lancé l'Alp 4.0, propulsée par le moteur du Suzuki DR350. La dernière modernisation a eu lieu en 2018 avec la mise à jour à Euro4. Euro5 n'était plus réalisable avec le moteur Suzuki refroidi par air, raison pour laquelle l'Alp 4.0 a été retirée en 2020.

Mais le concept était manifestement trop populaire pour être simplement coulé. Pour 2024, la Beta Alp sera à nouveau disponible, en deux versions. L'Alp 4.0 reste l'enduro de randonnée facile à conduire et léger pour le tout-terrain et le trafic urbain, l'Alp X est conçue comme une moto pour la ville et le terrain facile.

Pour répondre à la norme Euro5+, Beta a développé un moteur monocylindre de 350 cm3 en collaboration avec le constructeur chinois Tayo. Le contexte : Tayo est déjà bien connu dans notre pays avec sa propre marque Zontes, dont la distribution est assurée dans plusieurs pays européens par les réseaux de concessionnaires de Beta, dont l'Allemagne.

Le moteur monocylindre à deux arbres à cames en tête et culasse à quatre soupapes est refroidi par liquide et développe 35 ch à 9500 tr/min, soit 8 ch de plus que le moteur Suzuki utilisé auparavant. La boîte de vitesses compte six rapports.

Le châssis de l'Alp 4.0 repose sur des roues de dimensions classiques tout-terrain 90/90-21 et 140/80-18. La fourche télescopique conventionnelle permet un débattement de 185 mm, l'amortisseur central avec bras oscillant en acier de 195 mm. Avec 865 mm, la hauteur de selle est nettement plus basse que celle d'une enduro de course. Le système de freinage de Nissin avec un disque de 290 à l'avant et un disque de 220 à l'arrière est complété par un ABS de Bosch. Le réservoir a une capacité de 11 litres, le poids à vide indiqué par Beta est de 140 kg.

Grâce au montage de roues de 19 et 17 pouces, la hauteur de selle de l'Alp X descend à 855 mm. La nouvelle Beta Alp sera disponible à partir de décembre 2024 en rouge et en gris au prix de 5900 euros (Suisse Fr. 6990.-).