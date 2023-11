Nuova Beta Alp 4.0 con motore cinese

Suzuki ha lanciato la Alp 4.0 nel 2003, con il motore Suzuki DR350. L'ultimo ammodernamento è avvenuto nel 2018 con l'aggiornamento a Euro4. L'Euro5 non era più realizzabile con il motore Suzuki raffreddato ad aria, motivo per cui la Alp 4.0 è stata dismessa nel 2020.

Tuttavia, il concetto era ovviamente troppo popolare per essere semplicemente abbandonato. La Beta Alp sarà nuovamente disponibile nel 2024, in due versioni. La Alp 4.0 rimane l'enduro da turismo leggera e facile da guidare per il fuoristrada e il traffico urbano, mentre la Alp X è progettata come moto per l'uso urbano e il fuoristrada leggero.

Per rispettare la normativa Euro5+, Beta ha sviluppato un motore monocilindrico da 350 cc in collaborazione con il produttore cinese Tayo. L'antefatto: Tayo è già noto in questo Paese con il proprio marchio Zontes, distribuito in diversi Paesi europei attraverso le reti di concessionari Beta, tra cui la Germania.

Il motore monocilindrico con due alberi a camme in testa e testata a quattro valvole è raffreddato a liquido e produce 35 CV a 9500 giri/min, 8 CV in più rispetto al motore Suzuki precedentemente utilizzato. Il cambio è a sei marce.

Il telaio dell'Alp 4.0 poggia su ruote di dimensioni classiche da fuoristrada 90/90-21 e 140/80-18. La forcella telescopica convenzionale consente un'escursione di 185 mm, il puntone centrale della sospensione con forcellone in acciaio di 195 mm. Con 865 mm, l'altezza della sella è notevolmente inferiore a quella di una moto da enduro da corsa. L'impianto frenante Nissin con freno a disco da 290 mm e disco posteriore da 220 mm è completato dall'ABS Bosch. Il serbatoio ha una capacità di 11 litri e Beta dichiara un peso a vuoto di 140 kg.

L'installazione di ruote da 19 e 17 pollici riduce l'altezza della sella della Alp X a 855 mm. La nuova Beta Alp sarà disponibile da dicembre 2024 nei colori rosso e grigio al prezzo di 5900 euro (Svizzera Fr. 6990.-).