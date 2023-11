Novo Beta Alp 4.0 com motor chinês

A Suzuki lançou o Alp 4.0 em 2003, equipado com o motor Suzuki DR350. A última modernização ocorreu em 2018 com a atualização para Euro4. O Euro5 já não era viável com o motor Suzuki refrigerado a ar, razão pela qual o Alp 4.0 foi descontinuado em 2020.

No entanto, o conceito era obviamente muito popular para ser simplesmente descartado. O Beta Alp estará novamente disponível em 2024, em duas versões. A Alp 4.0 continua a ser a enduro de turismo leve e fácil de conduzir para todo-o-terreno e tráfego urbano, enquanto a Alp X foi concebida como uma moto para utilização urbana e todo-o-terreno ligeiro.

Para cumprir a norma Euro5+, a Beta desenvolveu um motor monocilíndrico de 350 cc em colaboração com o fabricante chinês Tayo. Antecedentes: a Tayo é já bem conhecida neste país com a sua própria marca Zontes, que é distribuída em vários países europeus através das redes de concessionários da Beta, incluindo a Alemanha.

O motor monocilíndrico com duas árvores de cames à cabeça e cabeça de cilindro de quatro válvulas é arrefecido a líquido e produz 35 cv às 9500 rpm, mais 8 cv do que o motor Suzuki anteriormente utilizado. A caixa de velocidades tem seis velocidades.

O chassis da Alp 4.0 rola sobre jantes de dimensões clássicas de todo-o-terreno 90/90-21 e 140/80-18. A forquilha telescópica convencional permite 185 mm de curso de suspensão, a suspensão central com braço oscilante em aço 195 mm. Com 865 mm, a altura do assento é significativamente mais baixa do que a de uma moto de enduro de competição. O sistema de travagem Nissin com travão de disco de 290 mm e disco de 220 mm na traseira é complementado com ABS da Bosch. O depósito tem capacidade para 11 litros e a Beta indica um peso em ordem de marcha de 140 kg.

A instalação de jantes de 19 e 17 polegadas reduz a altura do assento da Alp X para 855 mm. A nova Beta Alp estará disponível a partir de dezembro de 2024, em vermelho e cinzento, ao preço de 5900 euros (Suíça: 6990).