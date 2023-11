BMW R12 nineT : Plus classique avec cadre treillis tubulaire

Avec la R nineT, BMW Motorrad a présenté en 2013 une moto classique sans carénage. Le nom étrange du modèle faisait alors référence aux 90 ans de construction de motos chez BMW. Entre-temps, cela fait donc 100 ans que BMW a présenté sa première moto, la R32, et c'est pourquoi la nouvelle génération de modèles a été rebaptisée R12 nineT, la lettre R désignant chez BMW une moto à moteur boxer et le chiffre 12 la cylindrée. C'est logique.

La nouveauté la plus marquante de la R12 nineT retravaillée est le tout nouveau cadre en treillis tubulaire en acier. Il est désormais réalisé d'une seule pièce, alors que le cadre de l'ancienne R nineT était composé d'un cadre principal avant et d'un cadre principal arrière vissés ensemble. Le cadre arrière, également en tubes d'acier, est toujours vissé au cadre principal, ce qui ne limite pas les possibilités de personnalisation. Dans le nouveau cadre, l'amortisseur latéral n'est plus presque vertical, mais incliné vers l'avant. L'amortissement dépendant de la course a été réajusté.

La fourche USD réglable et le système de freinage avec pinces radiales à quatre pistons, conduites en acier flex et disques de frein avant flottants de 310 ont été conservés. L'ABS en virage est de série. Le reste de l'électronique reste heureusement gérable avec trois modes de conduite, un contrôle de la traction et un contrôle du frein moteur.

Le moteur boxer refroidi par air/huile de 1170 cm3 développe dans la R12 nineT 109 ch à 7000 tr/min et 115 Nm à 6500 tr/min. Dans le cadre de la refonte complète du châssis, une nouvelle boîte à air est également installée. Elle est désormais entièrement intégrée sous la selle. Autre nouveauté : le système d'échappement placé à gauche, avec deux silencieux superposés. Les compteurs de pois ont remarqué que les données de puissance sont inférieures de 1 CV et d'un Nm par rapport au modèle précédent, la puissance de pointe étant disponible à un régime plus bas, mais le couple maximal à un régime plus élevé.

La R12 nineT est équipée de série de deux instruments ronds analogiques pour la vitesse et le régime, ainsi que d'une prise USB-C sur le côté gauche et d'une prise 12V pour le réseau de bord sur le côté droit du véhicule. Les instruments ronds tiennent compte du souhait d'avoir le plus grand degré de liberté possible lors de la personnalisation, comme auparavant, avec la communication via le bus LIN ainsi qu'une séparation de l'unité de commande et d'affichage.

Le réservoir en aluminium avec des surfaces latérales brossées et peintes en clair est 30 mm plus court et plus étroit à l'arrière, mais il contient aussi un litre de moins qu'auparavant. Le conducteur est ainsi assis plus près du guidon, orienté vers la roue avant.

La BMW R12 nineT sera disponible à partir du printemps 2024 en deux variantes noires et en vert à partir de 17.410 euros (Autriche 20.690 euros, Fr. 17.900.-).