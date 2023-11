BMW R12 nineT: classica con telaio tubolare a traliccio

Con la R nineT, BMW Motorrad ha presentato nel 2013 una moto classica e non mascherata. All'epoca, la strana denominazione del modello si riferiva ai 90 anni di costruzione di motociclette da parte di BMW. Sono passati 100 anni da quando BMW ha presentato la sua prima moto, la R32, ed è per questo che la nuova generazione di modelli è stata ribattezzata R12 nineT, con la lettera R di BMW che sta per moto con motore boxer e il numero 12 per la cilindrata. Logico.

La novità più evidente della nuova R12 nineT è il telaio a traliccio in tubi d'acciaio di nuova concezione. Ora è un pezzo unico, mentre il telaio della precedente R nineT consisteva in un telaio principale anteriore e uno posteriore, imbullonati tra loro. Il telaio posteriore, anch'esso in tubi d'acciaio, è ancora imbullonato al telaio principale, il che significa che le opzioni di personalizzazione non sono limitate. Nel nuovo telaio, il puntone della molla disposto lateralmente non è più posizionato quasi verticalmente, ma inclinato in avanti. Lo smorzamento in funzione dell'escursione è stato ritarato.

La forcella USD regolabile e l'impianto frenante con pinze radiali a quattro pistoncini, tubi flessibili in acciaio e dischi flottanti da 310 all'anteriore sono stati mantenuti. L'ABS in curva è di serie. L'elettronica rimane piacevolmente semplice, con tre modalità di guida, controllo della trazione e controllo del freno motore.

Il motore boxer raffreddato ad aria/olio con una cilindrata di 1170 cc produce 109 CV a 7000 giri/min e 115 Nm a 6500 giri/min nella R12 nineT. Nell'ambito della completa riprogettazione del telaio, è stato installato anche un nuovo airbox. Ora è completamente integrato sotto la sella. Anche l'impianto di scarico sinistro con due silenziatori posteriori disposti uno sopra l'altro è nuovo. Gli amanti della birra avranno notato che i valori di potenza sono inferiori di 1 CV e 1 Nm rispetto al modello precedente, con un picco di potenza a un numero di giri inferiore e una coppia massima a un numero di giri superiore.

La R12 nineT è dotata di serie di due strumenti analogici circolari per la velocità e i giri, nonché di una porta USB-C sul lato sinistro e di una presa da 12 V per l'alimentazione di bordo sul lato destro del veicolo. Come in precedenza, gli strumenti rotondi soddisfano il desiderio di massima libertà di personalizzazione grazie alla comunicazione tramite bus LIN e alla separazione dell'unità di controllo e di visualizzazione.

Il serbatoio in alluminio con superfici laterali spazzolate e trasparenti è più corto e più stretto di 30 mm nella parte posteriore, ma contiene anche un litro in meno rispetto al passato. Di conseguenza, il pilota siede più vicino al manubrio, orientato verso la ruota anteriore.

La BMW R12 nineT sarà disponibile dalla primavera del 2024 in due varianti nere e in verde a un prezzo che parte da 17.410 euro (Austria 20.690 euro, Fr. 17.900,-).