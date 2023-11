BMW R12 nineT: Clássica com quadro tubular em treliça

Com a R nineT, a BMW Motorrad apresentou em 2013 uma mota clássica e sem disfarces. Na altura, a estranha designação do modelo referia-se aos 90 anos de construção de motos na BMW. Já passaram 100 anos desde que a BMW apresentou a sua primeira mota, a R32, razão pela qual a nova geração do modelo foi rebatizada de R12 nineT, com a letra R na BMW a significar uma mota com motor boxer e o número 12 para a cilindrada. Lógico.

A nova caraterística mais marcante da R12 nineT revista é o quadro de ponte de tubos de treliça de aço completamente novo. É agora um design de peça única, enquanto o quadro da R nineT anterior consistia num quadro principal dianteiro e num traseiro, que são aparafusados entre si. O quadro traseiro, também feito de aço tubular, continua a ser aparafusado ao quadro principal, o que significa que as opções de personalização não são limitadas. No novo quadro, o amortecedor de mola disposto lateralmente já não está posicionado quase na vertical, mas inclinado para a frente num ângulo. O amortecimento dependente do curso foi reajustado.

A forquilha USD ajustável e o sistema de travagem com pinças radiais de quatro pistões, cabos flexíveis em aço e discos de travão 310 flutuantes à frente foram mantidos. O ABS de curva é de série. A restante eletrónica mantém-se agradavelmente simples com três modos de condução, controlo de tração e controlo do travão motor.

O motor boxer arrefecido a ar/óleo com uma cilindrada de 1170 cc produz 109 cv às 7000 rpm e 115 Nm às 6500 rpm na R12 nineT. Como parte do redesenho completo do chassis, foi também instalada uma nova caixa de ar. Está agora totalmente integrada sob o assento. O sistema de escape do lado esquerdo com dois silenciadores traseiros dispostos um por cima do outro também é novo. Os especialistas terão notado que os valores de potência são 1 cv e 1 Nm mais baixos do que no modelo anterior, com o pico de potência a baixas rotações e o binário máximo a rotações mais elevadas.

O R12 nineT está equipado de série com dois instrumentos analógicos redondos para velocidade e rotações, bem como uma porta USB-C no lado esquerdo e uma tomada de 12V para a fonte de alimentação a bordo no lado direito do veículo. Tal como anteriormente, os instrumentos redondos satisfazem o desejo do maior grau de liberdade possível na personalização com comunicação via bus LIN e uma separação da unidade de controlo e de visualização.

O depósito de alumínio com superfícies laterais escovadas e com revestimento transparente é 30 mm mais curto e mais estreito na traseira, mas também tem menos um litro do que anteriormente. Como resultado, o condutor senta-se mais perto do guiador, orientado para a roda dianteira.

A BMW R12 nineT estará disponível a partir da primavera de 2024 em duas variantes em preto e em verde, com um preço a partir de 17.410 euros (Áustria 20.690 euros, Fr. 17.900,-).