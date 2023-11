BMW R12 : Plus en avance sur son temps

La R12 n'est pas la première à tenter de se tailler une part du marché des cruisers, pas plus que la R18, construite depuis 2020. De 1997 à 2004, BMW a construit la R1200C. La plupart des intéressés ont été durablement rebutés par le design pompeux et baroque et n'ont donc jamais pu découvrir que le premier cruiser de BMW était d'emblée en avance sur son temps.

La R1200C ressemblait certes à un cruiser, mais elle se conduisait comme une moto de route. Ce n'était pas vraiment le cas de la concurrence à l'époque : la qualité des éléments de suspension était médiocre, les freins nuls et les moteurs souvent flegmatiques.

Cela n'a changé que lorsque Harley-Davidson a été concurrencé par le groupe Polaris, d'abord avec la marque Victory, puis plus tard et jusqu'à aujourd'hui sous le label Indian. Les cruisers de Victory avaient fière allure et se déplaçaient rapidement grâce à des composants de qualité et des moteurs puissants. Harley leur a emboîté le pas.

Aujourd'hui, BMW nous propose la R12, un cruiser doté du moteur et du châssis d'une moto de route. Cela promet une bonne tenue de route, un dynamisme rafraîchissant grâce aux CC ch issus de 1170 cm3 et des freins vraiment puissants - BMW est donc à la hauteur, mais n'a plus des années d'avance sur la seconde comme à l'époque avec la R1200C.

Sur un point, la R12 est même en retard sur son temps : elle n'a pas besoin d'un radiateur à eau gênant. Le moteur boxer refroidi par air/huile de la R12 développe 95 ch à 6500 tr/min et 110 Nm à 6000 tr/min. Ce type de moteur peut également se targuer d'une longue histoire : La première moto de BMW, la R32, présentée en 1923, était déjà équipée d'un bicylindre à plat avec un cylindre à droite et un cylindre à gauche exposés au vent.

Comme la R12 est une variante de design de la nouvelle R12 nineT, elle intègre également les dernières modifications techniques de la NineT : Cadre tubulaire en treillis avec arrière du cadre vissé au lieu du châssis composite, boîte à air et échappement à double tube nouveaux. Les roues de 19 et 16 pouces sont réservées à la R12. Les débattements des suspensions sont coupés à 90 mm à l'arrière et à l'avant pour atteindre une hauteur de selle de 754 mm. L'instrumentation se limite de série au compteur de vitesse, mais le compte-tours peut être ajouté dans le cadre des accessoires d'origine BMW Motorrad.

Le réservoir en acier d'une capacité de 14 litres s'inspire du réservoir dit "grille-pain" des modèles BMW /5 des années 1970. La R12 est équipée de série d'une selle solo, une selle passager peut être montée ultérieurement. L'abaissement en courbe, le contrôle de traction et le contrôle du frein moteur sont de série, et deux modes de conduite peuvent être sélectionnés, le Rock et le Roll.

Avec 227 kg tous pleins faits, la R12 est un poids plume absolu dans sa catégorie. La BMW R12 sera disponible à partir du printemps 2024 en noir, rouge ou argent au prix de 14.460 euros (Autriche 16.990 euros, Suisse Fr. 15.500.-).