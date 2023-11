BMW R12: non più in anticipo sui tempi

La R12 non è il primo tentativo di conquistare una fetta del mercato delle cruiser, e nemmeno la R18, che viene costruita dal 2020. BMW ha costruito la R1200C dal 1997 al 2004. La maggior parte dei potenziali clienti fu scoraggiata dal design pomposo e barocco e non riuscì mai a scoprire che la prima cruiser di BMW era immediatamente in anticipo sui tempi.

Sebbene la R1200C avesse in qualche modo l'aspetto di una cruiser, si guidava come una moto da strada. Questo non era il caso della concorrenza dell'epoca: la qualità degli elementi delle sospensioni era pessima, i freni erano scadenti e i motori erano spesso flemmatici.

La situazione cambiò solo quando Harley-Davidson iniziò ad affrontare la concorrenza del Gruppo Polaris, prima con il marchio Victory e successivamente, e ancora oggi, con il marchio Indian. Le cruiser Victory avevano un aspetto robusto e potevano essere guidate rapidamente grazie a componenti di alta qualità e motori potenti. Harley ha poi seguito l'esempio.

Ora BMW ci presenta la R12, una cruiser con il motore e il telaio di una macchina da strada. Promette una buona maneggevolezza, una dinamica rinnovata grazie ai CC CV da 1170 cc e freni davvero potenti: così BMW è all'avanguardia, ma non è più avanti di anni rispetto alla Seconda come lo era con la R1200C.

La R12 è addirittura in anticipo sui tempi per quanto riguarda un aspetto: non ha bisogno di un fastidioso radiatore dell'acqua. Il motore boxer raffreddato ad aria/olio della R12 eroga 95 CV a 6500 giri/min e 110 Nm a 6000 giri/min. Questo motore ha anche una lunga storia: La prima moto BMW, la R32 presentata nel 1923, aveva già un motore boxer a due cilindri con un cilindro rivolto a destra e a sinistra verso il vento.

Essendo una variante di design della nuova R12 nineT, la R12 incorpora anche le ultime modifiche tecniche della NineT: Telaio tubolare a traliccio con telaietto posteriore imbullonato al posto del telaio in composito, nuovo airbox e scarico a doppio tubo. I cerchi da 19 e 16 pollici sono riservati alla R12. L'escursione delle sospensioni è stata ridotta a 90 mm all'anteriore e al posteriore per ottenere un'altezza della sella di 754 mm. La strumentazione è limitata al tachimetro di serie, ma il contagiri può essere montato a posteriori come parte degli accessori originali BMW Motorrad.

Il serbatoio in acciaio, con una capacità di 14 litri, ricalca il cosiddetto serbatoio del tostapane dei modelli BMW /5 degli anni Settanta. La R12 è equipaggiata di serie con una sella per il passeggero, ma è possibile montarne una in un secondo momento. L'ABS in curva, il controllo di trazione e il controllo del freno motore sono di serie e si possono selezionare due modalità di guida, denominate Rock e Roll.

Con un peso di 227 kg con il serbatoio pieno, la R12 è una moto assolutamente leggera in questa categoria. La BMW R12 sarà disponibile dalla primavera del 2024 nei colori nero, rosso o argento a un prezzo a partire da 14.460 euro (Austria 16.990 euro, Svizzera 15.500 CHF).