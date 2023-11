BMW R12: Já não está à frente do seu tempo

A R12 não é a primeira tentativa de obter uma fatia do mercado de cruzeiros, nem a R18, que está a ser construída desde 2020. A BMW construiu a R1200C de 1997 a 2004. A maioria dos potenciais clientes foram desencorajados pelo design pomposo e barroco e nunca conseguiram descobrir que a primeira cruiser da BMW estava imediatamente à frente do seu tempo.

Embora a R1200C parecesse uma cruiser, a sua condução era a de uma moto de estrada. Não era o caso da concorrência da época: a qualidade dos elementos de suspensão era péssima, os travões eram uma porcaria e os motores eram muitas vezes fleumáticos.

Esta situação só mudou quando a Harley-Davidson começou a enfrentar a concorrência do Grupo Polaris, primeiro com a marca Victory e mais tarde, e ainda hoje, com a marca Indian. As cruisers Victory tinham um aspeto robusto e podiam ser conduzidas rapidamente graças a componentes de alta qualidade e motores potentes. Desde então, a Harley seguiu o exemplo.

Agora, a BMW traz-nos a R12, uma cruiser com o motor e o chassis de uma máquina de estrada. Esta promete uma boa manobrabilidade, uma dinâmica refrescante graças aos CC cv de 1170 cc, e travões realmente potentes também estão instalados - assim a BMW está na vanguarda, mas já não está anos à frente da Segunda como estava com a R1200C.

A R12 está mesmo à frente do seu tempo num aspeto: não precisa de um irritante refrigerador de água. O motor boxer arrefecido a ar/óleo da R12 debita 95 cv às 6500 rpm e 110 Nm às 6000 rpm. E este design de motor também tem uma longa história: A primeira mota da BMW, a R32 apresentada em 1923, já tinha um motor boxer de dois cilindros com um cilindro a apontar para a esquerda e para a direita em direção ao vento.

Como a R12 é uma variante do design da nova R12 nineT, também incorpora as mais recentes alterações técnicas da NineT: Um quadro tubular em treliça com quadro traseiro aparafusado em vez de um chassis composto, nova caixa de ar e escape de tubo duplo. As jantes de 19 e 16 polegadas estão reservadas para a R12. O curso da suspensão foi reduzido para 90 mm à frente e atrás para atingir uma altura de assento de 754 mm. Os instrumentos são limitados ao velocímetro de série, mas o conta-rotações pode ser adaptado como parte dos acessórios originais BMW Motorrad.

O depósito de aço com uma capacidade de 14 litros tem como modelo o chamado depósito torradeira dos modelos BMW /5 da década de 1970. A R12 está equipada de série com um banco individual, mas pode ser montado um banco de passageiro. O ABS em curva, o controlo de tração e o controlo do travão motor são de série e podem ser seleccionados dois modos de condução, denominados Rock and Roll.

Com 227 kg com o depósito cheio, a R12 é um peso leve absoluto nesta classe. A BMW R12 estará disponível a partir da primavera de 2024 em preto, vermelho ou prateado a um preço a partir de 14.460 euros (Áustria 16.990 euros, Suíça 15.500 CHF).