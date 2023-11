Honda CB1000 Hornet : Le retour du frelon

Avec la CB1000R au design néoclassique, Honda a choisi sa propre voie, entre rétro et avant-garde. Comme c'est souvent le cas, ce design original a trouvé ses amateurs, mais il n'a pas su s'adapter à l'esprit du temps et n'a donc pas atteint une place de choix dans le classement des ventes.

Lors du salon de la moto de Milan, Honda a présenté un roadster 1000 de conception entièrement nouvelle, mais a seulement indiqué, par le nom de modèle "Hornet" qui n'était plus utilisé auparavant, qu'il s'agissait d'une nouvelle construction et non d'une CB1000R remaniée.

Alors que la CB1000R construite depuis 2008 utilise le moteur de base de la moto supersport CBR1000R Fireblade de 2004, monté dans un cadre à pont à tubes centraux, la Hornet est propulsée par le moteur également adapté de la Fireblade 2017, monté dans un cadre à pont à deux tubes supérieurs. Au lieu du spectaculaire monobras oscillant, la Hornet se contente d'un simple bras oscillant à deux branches en aluminium.

Autres ingrédients de la CB1000R Hornet : Suspension à renvoi avec amortisseur central et fourche USD, les deux éléments de suspension de Showa et réglables. Etriers radiaux à quatre pistons et disques de frein de 310 à l'avant, pneus de 120/70 et 180/55, éclairage à technologie LED, écran TFT de 5 pouces compatible avec les smartphones.

Pour ce qui est des faits, Honda annonce une puissance de pointe de 150 ch et 110 newtons-mètres et nous fait part de trois modes de conduite, d'un contrôle de traction et de trois variantes de couleurs (rouge, gris, blanc). Jusqu'à présent, Honda ne nous a pas fourni d'autres détails. Le prix et la date de livraison ne sont pas communiqués. On ne sait pas non plus si la Hornet remplacera la CB1000R ou si elle la concurrencera au sein de la marque.