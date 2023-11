Honda CB1000 Hornet: La Hornet è tornata

Con la CB1000R dal design neoclassico, Honda si è mossa a modo suo, tra retrò e avanguardia. Come di solito accade, anche questo design indipendente trovò i suoi fan, ma non riuscì a raggiungere lo zeitgeist e quindi una posizione di rilievo nelle classifiche di vendita.

Al Salone del Motociclo di Milano, Honda ha presentato una 1000 roadster completamente ridisegnata, ma ha solo indicato con il nome del modello "Hornet", precedentemente non utilizzato, che si trattava di un nuovo design e non di una CB1000R rivisitata.

Mentre la CB1000R costruita dal 2008 utilizza il motore di base della moto supersportiva CBR1000R Fireblade del 2004, installato in un telaio a ponte a tubi centrali, la Hornet è alimentata dal motore similmente adattato della Fireblade del 2017, installato in un telaio a ponte con due tubi superiori. Al posto dello spettacolare forcellone monobraccio, la Hornet si accontenta di un semplice forcellone bifronte in alluminio.

Altri ingredienti della CB1000R Hornet: Sollevatore inverso con puntone centrale della sospensione e forcella USD, entrambi con elementi elastici Showa e regolabili. Pinze radiali a quattro pistoncini e dischi freno da 310 nella ruota anteriore, pneumatici da 120/70 e 180/55, illuminazione con tecnologia LED, display TFT da 5 pollici compatibile con smartphone.

Per quanto riguarda i dati di fatto, Honda annuncia una potenza massima di 150 CV e 110 Newtonmetri e ci informa anche di tre modalità di guida, del controllo di trazione e di tre varianti di colore (rosso, grigio e bianco). Per il momento Honda non ha fornito ulteriori dettagli. Il prezzo e l'inizio delle consegne non sono stati comunicati. Inoltre, non è chiaro se la Hornet sostituirà la CB1000R o se competerà all'interno del marchio.