Honda CB1000 Hornet: A Hornet está de volta

Impulsionada pelo sucesso de vendas da CB750 Hornet, a Honda segue com a CB1000 Hornet. Não é uma CB1000R reforçada, mas uma nova naked bike com o motor mais moderno da Fireblade 2017.

Com a CB1000R de design neoclássico, a Honda seguiu o seu próprio caminho entre o retro e a vanguarda. Como é geralmente o caso, este design independente também encontrou seus fãs, mas ficou aquém do zeitgeist e, portanto, uma posição de topo no ranking de vendas.

No Salão de Motos de Milão, a Honda apresentou um roadster 1000 completamente redesenhado, mas apenas indicou com o nome do modelo anteriormente não utilizado "Hornet" que era um novo design e não um CB1000R revisto.

Enquanto a CB1000R construída desde 2008 utiliza o motor básico da moto superdesportiva CBR1000R Fireblade de 2004, instalado num quadro em ponte de tubo central, a Hornet é alimentada pelo motor adaptado de forma semelhante da Fireblade de 2017, instalado num quadro em ponte com dois tubos superiores. Em vez do espetacular braço oscilante de um só lado, a Hornet utiliza um braço oscilante simples de dois lados em alumínio.

Outros ingredientes da CB1000R Hornet: Articulação inversa com suporte de suspensão central e forquilha USD, ambos com elementos de mola da Showa e ajustáveis. Pinças radiais de quatro pistões e 310 discos de travão na roda dianteira, pneus 120/70 e 180/55, iluminação com tecnologia LED, ecrã TFT de 5 polegadas compatível com smartphone.

Em termos de factos, a Honda anuncia 150 cv de potência máxima e 110 Newton metros e também nos dá a conhecer três modos de condução, controlo de tração e três variantes de cor (vermelho, cinzento e branco). Até ao momento, a Honda não forneceu mais pormenores. O preço e o início da entrega não foram comunicados. Também não é claro se a Hornet irá substituir a CB1000R ou competir dentro da marca.