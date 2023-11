Triumph TF250-X : Le meilleur rapport poids/puissance

La Triumph TF250-X qui vient d'être présentée est la base de l'engagement du Monster Energy Triumph Racing Team en 2024 dans le championnat du monde MX2. Triumph affirme avec assurance avoir la moto avec le meilleur rapport poids/puissance au départ et promet à cet effet aux intéressés le pack d'équipement le plus complet sur le marché ultra-compétitif des motocross de 250 cm3.

La nouvelle moto quatre temps a été développée de A à Z en étroite collaboration avec des coureurs de haut niveau comme Ricky Carmichael et Iván Cervantes. Le moteur et le châssis en aluminium sont extrêmement compacts et légers. Ce package est complété par les meilleurs composants disponibles sur le marché.

Le moteur monocylindre à quatre temps du TF250-X est un nouveau développement. Deux arbres à cames en tête actionnent des soupapes en titane. Le piston est forgé et de nombreuses pièces sont recouvertes d'un revêtement DLC (diamond like carbon) pour réduire les pertes par frottement. Les dimensions de l'alésage x la course sont de 78 x 52,3 mm, le taux de compression est de 14,4:1. Pour la boîte de vitesses, Triumph se limite à cinq rapports.

La gestion du moteur de DellOrto permet de nombreuses options de réglage, complétées par l'application MX Tune Pro en option. Celle-ci permet de changer de cartographie moteur en temps réel. S'y ajoutent, pour le diagnostic en direct, un tableau de bord des capteurs moteur en temps réel et un système de gestion moteur programmable.

Le châssis en aluminium à tubes centraux et à double poutre est optimisé pour obtenir un équilibre optimal entre performance, poids et flexibilité. Avec 104 kg, Triumph veut avoir réalisé le meilleur rapport poids/puissance de la catégorie des 250 motocross.

La roue avant est guidée par une fourche KYB-USD de 48 mm dans des tés de fourche fraisés. À l'arrière, la suspension est assurée par un amortisseur, également de KYB, avec réglage de la détente et de la compression à haute et basse vitesse. Les débattements sont de 310 et 305 mm. Le système de freinage associe des étriers Brembo à des disques de frein Galfer de 260 et 220 mm de diamètre. Les jantes en aluminium DirtStar 7000 Series, les moyeux en aluminium usinés, les guidons Pro-Taper ACF et les poignées ODI Half-Waffle Lock-On sont d'autres composants de l'équipement.

Triumph propose en option un système d'échappement en titane Akrapovič , un dispositif de démarrage XTrig, un indicateur de régime à LED, une selle Performance Gripper et des kits de carrosserie.

La TF250-X coûte 10 895 euros en Allemagne, 11 195 euros en Autriche et 10 390 francs en Suisse et peut être commandée dès maintenant chez les concessionnaires motocross de Triumph. Les motos seront livrées à partir du printemps 2024.