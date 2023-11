Triumph TF250-X: miglior rapporto peso-potenza

Con la TF250-X, Triumph presenta una moto da competizione completamente nuova per il motocross, con la quale Triumph entra in un segmento di mercato completamente nuovo.

La Triumph TF250-X che è stata presentata è la base per la partecipazione del Monster Energy Triumph Racing Team al Campionato del Mondo MX2 nel 2024. Triumph dichiara di avere la moto con il miglior rapporto peso-potenza della griglia e promette ai potenziali clienti il pacchetto di equipaggiamenti più completo nel mercato ultra-competitivo delle moto da cross da 250cc.

La nuova moto a quattro tempi è stata sviluppata da zero in stretta collaborazione con i migliori piloti come Ricky Carmichael e Iván Cervantes. Il motore e il telaio in alluminio sono estremamente compatti e leggeri. Questo pacchetto è completato dai migliori componenti disponibili sul mercato.

Il motore monocilindrico a quattro tempi della TF250-X è di nuova concezione. Due alberi a camme in testa azionano valvole in titanio. Il pistone è forgiato e molte parti hanno un rivestimento DLC (diamond like carbon) per ridurre le perdite per attrito. Le dimensioni di alesaggio e corsa sono 78 x 52,3 mm, il rapporto di compressione è di ben 14,4:1. Triumph ha limitato la trasmissione a cinque rapporti.

Il sistema di gestione del motore DellOrto consente numerose opzioni di messa a punto, completate dall'applicazione opzionale MX Tune Pro. Questa permette di modificare le mappature del motore in tempo reale. È presente anche un cruscotto dei sensori del motore in tempo reale e un sistema di gestione del motore programmabile per la diagnostica in tempo reale.

Il telaio in alluminio a tubi centrali con due travi inferiori è ottimizzato per ottenere un equilibrio ottimale tra prestazioni, peso e flessibilità. Con un peso di 104 kg, Triumph dichiara di aver realizzato il miglior rapporto peso-potenza della classe 250 da cross.

La ruota anteriore è guidata da una forcella KYB-USD da 48 mm con pinze triple fresate. Al posteriore c'è un ammortizzatore, sempre KYB, regolabile in estensione e in compressione alle alte e basse velocità. L'escursione della molla è di 310 e 305 mm. L'impianto frenante combina pinze freno Brembo con dischi freno Galfer con diametri di 260 e 220 mm. I cerchi in alluminio DirtStar Serie 7000, i mozzi in alluminio lavorato, il manubrio Pro-Taper ACF e le manopole ODI half-waffle lock-on sono altri componenti della dotazione.

Come optional, Triumph offre un sistema di scarico in titanio di Akrapovič, un dispositivo di avviamento XTrig, un contagiri a LED, una sella Performance Gripper e kit di carrozzeria.

La TF250-X costa 10.895 euro in Germania, 11.195 euro in Austria e 10.390 euro in Svizzera e può essere ordinata ora presso i concessionari Triumph di motocross. Le moto saranno consegnate a partire dalla primavera del 2024.