Triumph TF250-X: Melhor relação peso/potência

Com a TF250-X, a Triumph apresenta uma moto de competição completamente nova para o desporto de motocross, com a qual a Triumph entra também num segmento de mercado completamente novo.

A Triumph TF250-X que foi agora revelada é a base para a entrada da Monster Energy Triumph Racing Team em 2024 no Campeonato do Mundo de MX2. A Triumph afirma com confiança ter a moto com a melhor relação peso-potência da grelha e promete aos potenciais clientes o pacote de equipamento mais completo do mercado ultra-competitivo de motos de motocross de 250cc.

A nova moto a quatro tempos foi desenvolvida de raiz em estreita colaboração com pilotos de topo como Ricky Carmichael e Iván Cervantes. O motor e o quadro de alumínio são extremamente compactos e leves. Este conjunto é completado com os melhores componentes disponíveis no mercado.

O motor monocilíndrico a quatro tempos da TF250-X é um novo desenvolvimento. Duas árvores de cames à cabeça accionam válvulas de titânio. O pistão é forjado e muitas peças têm um revestimento DLC (carbono tipo diamante) para reduzir as perdas por fricção. As dimensões do diâmetro x curso são 78 x 52,3 mm e a taxa de compressão é de 14,4:1. A Triumph limitou a transmissão a cinco velocidades.

O sistema de gestão do motor DellOrto permite inúmeras opções de afinação, que são complementadas pela aplicação opcional MX Tune Pro. Isso torna possível alterar os mapeamentos do motor em tempo real. Existe também um painel de controlo dos sensores do motor em tempo real e um sistema de gestão do motor programável para diagnósticos em tempo real.

O chassis em alumínio com design de tubo central e duas vigas inferiores foi optimizado para um equilíbrio ideal entre desempenho, peso e flexibilidade. Com 104 kg, a Triumph afirma ter conseguido a melhor relação peso/potência na classe 250 de motocross.

A roda dianteira é guiada por uma forquilha KYB-USD de 48 mm em pinças triplas fresadas. Na traseira está um amortecedor, também da KYB, com rebound ajustável e compressão a alta e baixa velocidade. O curso da mola é de 310 e 305 mm. O sistema de travagem combina pinças de travão Brembo com discos de travão Galfer com diâmetros de 260 e 220 mm. As jantes de alumínio DirtStar Série 7000, os cubos de alumínio maquinado, o guiador Pro-Taper ACF e os punhos ODI half-waffle lock-on são outros componentes do equipamento.

Como opção, a Triumph oferece um sistema de escape de titânio da Akrapovič, um dispositivo de arranque XTrig, contador de rotações LED, assento Performance Gripper e kits de carroçaria.

O TF250-X custa € 10.895 na Alemanha, € 11.195 na Áustria e € 10.390 na Suíça e pode ser encomendado agora nos revendedores Triumph motocross. As motos serão entregues a partir da primavera de 2024.