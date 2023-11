Keeway TX450R : moto de rallye de Chine

Les marques chinoises ne se contentent plus de construire des motos de route de petite cylindrée pour un usage quotidien, mais s'attaquent également à des marchés de niche. QJ Motor a ainsi présenté une moto de rallye.

Lors du salon de la moto de Milan, le constructeur chinois multimarques Qianjiang Motors (généralement appelé QJ Motor en Europe) a présenté une moto de rallye appelée Keeway TX450R. Le design suit celui des machines de course actuellement engagées dans les rallyes, qui a lui-même été marqué par KTM. QJ Motors est plus connu chez nous en tant que propriétaire et fabricant de la marque de motos Benelli, mais construit également des motos pour le groupe autrichien KSR.

Le moteur est un monocylindre de 449 cm3, comme le prescrit le règlement du rallye. Le refroidissement liquide, l'injection et la boîte de vitesses à six rapports ne sont pas une surprise. Keeway annonce 44 ch à 8000 tr/min et un couple maximal de 38 Nm.

L'utilisation d'un cadre en fonte d'aluminium est plutôt peu conventionnelle. La roue avant de 21 mm est guidée par une fourche USD réglable, la roue arrière de 18 mm est logée dans un bras oscillant en aluminium avec levier de renvoi et amortisseur central. Les deux éléments de suspension sont réglables et offrent un débattement de 280 mm.

28 litres d'essence sont stockés dans deux réservoirs séparés à l'avant et un à l'arrière. Pour l'instant, aucun prix n'a été fixé pour le TX450R en Europe. On ne trouve pas d'équipe ou de pilote sur Keeway dans la liste de départ du Dakar 2024.