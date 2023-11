Keeway TX450R: moto da rally dalla Cina

I marchi cinesi non si limitano più a costruire moto stradali di piccola cilindrata per l'uso quotidiano, ma si spingono anche in mercati di nicchia. QJ Motor, ad esempio, ha presentato una moto da rally.

Il costruttore cinese multimarca Qianjiang Motors (solitamente noto come QJ Motor in Europa) ha presentato al Salone del Motociclo di Milano una moto da rally chiamata Keeway TX450R. Il design ricalca quello delle moto da corsa attualmente utilizzate nei rally, a sua volta caratterizzato da KTM. QJ Motors è meglio conosciuta come proprietaria e produttrice del marchio di moto Benelli, ma costruisce anche moto per il gruppo austriaco KSR.

Il motore è un monocilindrico di 449 cc, come previsto dal regolamento del rally. Il raffreddamento a liquido, l'iniezione di carburante e il cambio a sei marce non sono una sorpresa. Keeway dichiara 44 CV a 8000 giri/min e una coppia massima di 38 Nm.

L'uso di un telaio in alluminio fuso è piuttosto anticonvenzionale. La ruota anteriore da 21 mm è guidata da una forcella USD regolabile, mentre la ruota posteriore da 18 mm è montata su un forcellone in alluminio con leveraggio e ammortizzatore centrale. Entrambi gli elementi delle sospensioni sono regolabili e offrono un'escursione di 280 mm.

28 litri di benzina sono contenuti in due serbatoi separati, uno anteriore e uno posteriore. Al momento, nessuna delle due TX450R sarà disponibile in Europa. Non c'è nessun team o pilota Keeway nella lista di partenza per il Rally Dakar 2024.