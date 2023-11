KTM 1390 Super Duke : 190 ch, distribution variable

KTM transforme la 1290 Super Duke, qui n'est certainement pas la plus faible, en 1390 Super Duke pour 2024. Avec 49 cm3 de cylindrée en plus et une distribution variable. 190 ch et 145 Nm, c'est beaucoup pour un roadster.

Pour obtenir 10 ch et 5 Nm de plus du V2 de la Super Duke 1290, qui n'était déjà pas si faible que ça, tout en respectant la nouvelle norme Euro5+ qui entrera en vigueur en 2024, KTM a eu recours à des astuces.

L'augmentation de 2 mm de l'alésage (de 108 à 110 mm) a fait passer la cylindrée de 1301 à 1350 cm3. Une autre nouveauté est la distribution à calage variable des soupapes, mais KTM ne précise pas si seul l'arbre à cames d'admission ou les deux arbres à cames sont équipés d'un tel mécanisme et comment il fonctionne exactement.

Le système d'admission et la boîte à air ont été revus et le diamètre des papillons a été augmenté de 56 à 60 mm. Il en résulte 190 ch à 10.000 tr/min et 145 Nm à 8.000 tr/min.

Le cadre tubulaire en treillis n'a pas changé à première vue, mais il aurait gagné en rigidité grâce à des modifications de détail. Sur la 1390 Super Duke R, la fourche et l'amortisseur USD sont nouveaux. La fourche de 48 est toujours une construction avec une unité d'amortissement ouverte, l'amortissement en détente étant réglé sur le montant droit et l'amortissement en compression sur le montant gauche. Sur le nouvel amortisseur WP APEX, la compression à haute et basse vitesse peut être réglée séparément, de même que la détente et la précontrainte du ressort. Les débattements sont de 125 et 140 mm.

La Super Duke R Evo est équipée de la toute nouvelle suspension semi-active de WP. Celle-ci se caractérise par un large éventail de possibilités de réglage - du confort maximal sur la route à un réglage extrêmement rigide pour la piste de course. Des électrovannes à commande électronique adaptent l'amortissement en temps réel, en tenant compte de la charge, de l'état de la chaussée et du style de conduite.

Pour éviter de rouler constamment sur la roue arrière à travers le paysage, de nouveaux spoilers de réservoir et des winglets supplémentaires augmentent la pression de contact sur la roue avant. Le nouveau réservoir de carburant a une capacité de 17,5 litres, soit 1,5 litre de plus que son prédécesseur. Ce changement augmente non seulement l'autonomie à environ 300 km, mais remplit également une fonction ergonomique.

La nouvelle unité de phares pèse presque 700 g de moins que la version précédente et semble presque extraterrestre. Les feux de position et les feux diurnes se trouvent dans le profil du phare, qui adapte automatiquement son intensité aux conditions d'éclairage ambiantes grâce à un capteur de lumière intégré dans le combiné d'instruments. La fonction d'éclairage Coming Home est également nouvelle. Le phare reste allumé pendant un certain temps après la coupure du contact ; utile pour garer la moto dans un environnement sombre.

En ce qui concerne l'électronique, la 1390 Super Duke fait ses débuts avec un mode de conduite Performance et Track révisé, complet avec des statistiques Laptimer et télémétrie, ainsi qu'une commande de frein moteur en option et, sur l'Evo, une unité de commande du châssis mise à jour.

KTM indique un poids à vide (sans essence) de 200 kg, et de 200,5 kg pour la version Evo. Cela devrait également permettre au système de freinage, repris du modèle précédent, de fonctionner avec un double disque de 320, des pinces radiales à quatre pistons et un ABS en virage.

Le prix et la disponibilité de la KTM 1390 Super Duke ne sont pas encore définis. Pour le 30e anniversaire de la gamme Duke, elle sera disponible en orange et en anthracite.

Vers la fin de l'année, KTM mettra en jeu une 1390 Super Duke R. Si vous ne voulez pas laisser passer cette chance, abonnez-vous à la newsletter KTM et participez automatiquement au tirage au sort.