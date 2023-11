KTM 1390 Super Duke: 190 CV, fasatura variabile

KTM sta trasformando la non certo debole 1290 Super Duke nella 1390 Super Duke per il 2024. Con 49 cc di cilindrata in più e la fasatura variabile. 190 CV e 145 Nm sono una cifra considerevole per una roadster.

Per ottenere altri 10 CV e 5 Nm in più dal già non certo debole V2 della 1290 Super Duke in conformità con la nuova norma Euro5+, che entrerà in vigore nel 2024, KTM ha attinto a piene mani dal suo bagaglio di trucchi.

Aumentando l'alesaggio di 2 mm (da 108 a 110 mm), la cilindrata è passata da 1301 a 1350 cc. Anche il controllo delle valvole con fasatura variabile è una novità, anche se KTM non rivela se solo l'albero a camme di aspirazione o entrambi gli alberi a camme sono dotati di un meccanismo corrispondente e come funziona esattamente.

Anche il condotto di aspirazione e l'airbox sono stati rivisti, con un aumento del diametro delle valvole a farfalla da 56 a 60 mm. Il risultato è 190 CV a 10.000 giri/min e 145 Nm a 8.000 giri/min.

A prima vista, il telaio tubolare a traliccio rimane invariato, ma si dice che abbia guadagnato in rigidità grazie a modifiche dettagliate. La forcella USD e il puntone della sospensione della 1390 Super Duke R sono nuovi. La forcella da 48 mm ha ancora un design con unità di smorzamento aperta, in cui lo smorzamento in estensione è impostato sulla barra destra e quello in compressione sulla barra sinistra. Le fasi di compressione ad alta e bassa velocità possono essere regolate separatamente sul nuovo puntone della sospensione WP APEX, così come la fase di estensione e il precarico della molla. L'escursione della molla è di 125 e 140 mm.

La Super Duke R Evo è dotata delle più recenti sospensioni semiattive di WP. Questa è caratterizzata da un'ampia gamma di opzioni di regolazione, dal massimo comfort su strada a un assetto estremamente rigido per la pista. Le elettrovalvole a controllo elettronico regolano lo smorzamento in tempo reale, tenendo conto del carico, delle condizioni stradali e dello stile di guida.

Per evitare di viaggiare costantemente in campagna con la ruota posteriore, i nuovi spoiler del serbatoio e le winglet aggiuntive forniscono maggiore deportanza sulla ruota anteriore. Il nuovo serbatoio del carburante ha ora una capacità di 17,5 litri, 1,5 litri in più rispetto al suo predecessore. Questa modifica non solo aumenta l'autonomia a circa 300 chilometri, ma svolge anche una funzione ergonomica.

Il nuovo gruppo ottico pesa quasi 700 g in meno rispetto alla versione precedente e ha un aspetto quasi ultraterreno. Le luci di posizione e di marcia diurna sono posizionate nel profilo del proiettore, che regola automaticamente la propria intensità in base alle condizioni di luce ambientale grazie a un sensore di luminosità integrato nel quadro strumenti. Nuova è anche la funzione "coming home light". Il faro rimane acceso per un certo periodo di tempo dopo il disinserimento dell'accensione; utile quando si parcheggia la moto in ambienti bui.

Per quanto riguarda l'elettronica, la 1390 Super Duke debutta con una modalità di guida rivista per le prestazioni e la pista, completa di laptimer e statistiche telemetriche, oltre al controllo opzionale del freno motore e, nel caso della Evo, una centralina delle sospensioni aggiornata.

KTM dichiara un peso a vuoto di 200 kg (senza benzina) e di 200,5 kg per la versione Evo. Ciò dovrebbe anche consentire l'utilizzo dell'impianto frenante con doppio disco da 320, pinze radiali a quattro pistoncini e ABS cornering, ripreso dal modello precedente.

Il prezzo e la disponibilità della KTM 1390 Super Duke non sono ancora stati definiti. Sarà disponibile in arancione e in un delicato colore antracite per celebrare il 30° anniversario della serie Duke.

Verso la fine dell'anno, KTM metterà in palio una 1390 Super Duke R. Se non volete perdere questa opportunità, iscrivetevi alla newsletter KTM e parteciperete automaticamente all'estrazione del premio.