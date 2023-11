KTM 1390 Super Duke: 190 cv, temporização variável

Para extrair mais 10 cv e 5 Nm do já nada fraco V2 da 1290 Super Duke, em conformidade com a nova norma Euro5+, que deverá entrar em vigor em 2024, a KTM foi buscar os seus truques.

Ao aumentar o furo em 2 mm (de 108 para 110 mm), o deslocamento cresceu de 1301 para 1350 cc. O controlo das válvulas com temporização variável também é novo, embora a KTM não revele se apenas a árvore de cames de admissão ou ambas as árvores de cames estão equipadas com um mecanismo correspondente e como funciona exatamente.

O trato de admissão e a caixa de ar também foram revistos, com o diâmetro das válvulas do acelerador a ser aumentado de 56 para 60 mm. O resultado são 190 cv às 10.000 rpm e 145 Nm às 8.000 rpm.

À primeira vista, o quadro tubular em treliça mantém-se inalterado, mas diz-se que ganhou em rigidez graças a modificações detalhadas. A forquilha USD e o amortecedor da suspensão da 1390 Super Duke R são novos. A forquilha de 48 mm continua a ser um design com uma unidade de amortecimento aberta, em que o amortecimento de recuperação é definido na barra direita e o amortecimento de compressão na barra esquerda. Os estágios de compressão de alta e baixa velocidade podem ser ajustados separadamente no novo suporte de suspensão WP APEX, assim como o estágio de recuperação e a pré-carga da mola. O curso da mola é de 125 e 140 mm.

A Super Duke R Evo está equipada com a mais recente suspensão semi-ativa da WP. Esta caracteriza-se por uma vasta gama de opções de ajuste - desde o máximo conforto na estrada até uma configuração extremamente rígida para a pista de corridas. Válvulas solenóides controladas eletronicamente ajustam o amortecimento em tempo real, tendo em conta a carga, as condições da estrada e o estilo de condução.

Para que não esteja constantemente a viajar pelo campo com a roda traseira, os novos spoilers do depósito e os winglets adicionais proporcionam mais força descendente na roda dianteira. O depósito de combustível revisto tem agora 17,5 litros, mais 1,5 litros do que o seu antecessor. Esta alteração não só aumenta a autonomia para cerca de 300 quilómetros, como também cumpre uma função ergonómica.

A nova unidade de faróis pesa quase 700 g menos do que a versão anterior e tem um aspeto quase sobrenatural. As luzes de presença e de circulação diurna estão localizadas no perfil do farol, que ajusta automaticamente a sua intensidade às condições de luz ambiente graças a um sensor de luz integrado no painel de instrumentos. A função de luz de chegada a casa também é nova. O farol permanece aceso durante um determinado período de tempo após a ignição ser desligada; útil quando se estaciona a mota em ambientes escuros.

Em termos de eletrónica, a 1390 Super Duke estreia-se com um modo de desempenho e de condução em pista revisto, completo com cronómetro e estatísticas de telemetria, bem como controlo do travão motor opcional e, no caso da Evo, uma unidade de controlo da suspensão actualizada.

A KTM especifica um peso em ordem de marcha de 200 kg (sem gasolina) e 200,5 kg para a versão Evo. Isto também deve permitir a utilização do sistema de travagem com 320 discos duplos, pinças radiais de quatro pistões e ABS para curvas, que foi transferido do modelo anterior.

O preço e a disponibilidade da KTM 1390 Super Duke ainda não foram finalizados. Estará disponível em laranja e numa subtil cor antracite para assinalar o 30º aniversário da série Duke.

No final do ano, a KTM vai oferecer uma 1390 Super Duke R. Se não quiser perder esta oportunidade, subscreva a newsletter da KTM e será automaticamente incluído no sorteio.