Nouvelle exposition spéciale sur l'aérodynamique à Zwickau

Après le démontage de la première partie de l'exposition spéciale sur le thème de l'aérodynamique dans la construction automobile, intitulée "Windschnittig", au musée August Horch de Zwickau, qui est désormais visible au musée Audi mobile d'Ingolstadt, la deuxième partie suit dans la ville de l'automobile de Saxe occidentale.

Celle-ci porte le nom quelque peu provocateur de "Forme achevée ?" et invite les visiteurs potentiels du musée à se rendre dans la ville de la construction automobile depuis le 1er décembre 2023 jusqu'au 30 juin 2024 inclus. Il offre également un aperçu approfondi de l'évolution de l'aérodynamique et du design des véhicules, mais l'histoire qui se poursuit met en lumière les années après 1945 jusqu'à aujourd'hui.

Plus de 20 grandes pièces d'exposition et une multitude de modèles, d'écrans interactifs et de stations d'expérimentation ont pu être rassemblés avec l'aide de prêteurs bienveillants et décrivent le titre et le thème de manière très claire.

Les véhicules à deux, trois et quatre roues présentés dans la deuxième partie de l'exposition temporaire sont en partie des prototypes (expérimentaux) qui n'ont jamais été produits en série, mais aussi des automobiles qui ont coloré le paysage routier en tant qu'objets exotiques et accrocheurs.

Les représentants des prototypes et des études sont une Panhard Dynavia de 1948, la Rovomobil 2 de 1981 développée en RDA, une VW CC1 Studie de 1997/1998, une AUDI Le Mans Quattro Studie de 2003 ainsi qu'une AUDI Skorpion mise sur roues en 2013.

Avec une SAAB 92 de l'année de fabrication 1950, une Porsche 356 Coupé de 1953, un Messerschmitt KR 175 (scooter à cabine) de 1954, une NSU Ro 80 avec moteur Wankel de 1969, une Citroën CX de 1975, une Lamborghini Countach 400S de 1981, une Audi 100 C3 Limousine de 1983 ainsi qu'une BMW K1 de l'année de fabrication 1989, le large spectre des véhicules construits en série est représenté de manière représentative.

Comme l'aérodynamique était et est toujours d'une grande importance dans le sport automobile, quelques pièces d'exposition ornent également la nouvelle exposition spéciale. Par exemple, une NSU Rennmax "Blauwal" de 1954, avec laquelle Werner Haas a pu fêter son troisième titre de champion du monde, une NSU Baumm II ("Baumm'scher Liegestuhl") de 1954, une NSU Rekordwagen "Bonneville" de 1965, une Opel GT Diesel Recordwagen de 1972, une VW Sparmobil de 1982, une Audi 90 IMSA GTO de 1989, avec laquelle Hans-Joachim "Strietzel" Stuck et Walter Röhrl avaient à l'époque secoué la scène de la course automobile américaine, ainsi que l'Audi R18 e-tron Quattro 2013 portant le numéro 1, avec laquelle André Lotterer, Benoit Treluyer et Marcel Fässler de l'Audi Sport Team Joest ont terminé cinquièmes.

Dans la voiture sœur numéro 2, Tom Kristensen, Allan McNish et Loïc Duval ont remporté la douzième des 13 victoires au Mans de l'équipe d'Ingolstadt.

Le musée August Horch de Zwickau est ouvert du mardi au dimanche de 9h30 à 17h00 dans l'Audistraße 7 à 08058 Zwickau. Le musée est fermé le lundi, sauf les jours fériés.

L'entrée coûte 13 euros pour les adultes et 11 euros pour les personnes bénéficiant d'une réduction. L'entrée est gratuite pour les enfants de moins de 6 ans. Des tarifs spéciaux sont proposés aux familles et aux groupes. Plus d'informations sur www.horch-museum.de.