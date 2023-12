Nuova mostra speciale sull'aerodinamica a Zwickau

Dopo che la prima parte della mostra speciale sull'aerodinamica nella costruzione di autoveicoli e veicoli, denominata "Windschnittig", è stata smontata all'August Horch Museum di Zwickau e può essere visitata al museo mobile Audi di Ingolstadt, la seconda parte segue ora nella città automobilistica della Sassonia occidentale.

Porta il nome un po' provocatorio di "Forma completata?" e invita i potenziali visitatori del museo a visitare la città produttrice di automobili dal 1° dicembre 2023 fino al 30 giugno 2024. Anche in questo caso viene offerta una visione approfondita dello sviluppo dell'aerodinamica e del design dei veicoli, ma nel prosieguo della storia vengono evidenziati gli anni successivi al 1945 fino ai giorni nostri.

Oltre 20 grandi mostre e un gran numero di modelli, display interattivi e stazioni sperimentali sono stati riuniti con l'aiuto di benevoli finanziatori e descrivono il titolo e il tema in modo molto vivace.

I veicoli a due, tre e quattro ruote esposti nella seconda parte della mostra speciale sono in parte prototipi (di prova) che non sono mai stati prodotti in serie, ma anche automobili che hanno reso più colorato il paesaggio stradale come veicoli esotici e accattivanti.

I rappresentanti dei prototipi e degli studi sono una Panhard Dynavia costruita nel 1948, la Rovomobil 2 del 1981 sviluppata nella DDR, uno studio VW CC1 del 1997/1998, uno studio AUDI Le Mans Quattro del 2003 e una AUDI Scorpion messa su ruote nel 2013.

Una SAAB 92 costruita nel 1950, una Porsche 356 Coupé del 1953, un Messerschmitt KR 175 (scooter cabinato) del 1954, una NSU Ro 80 con motore Wankel del 1969, una Citroen CX del 1975, una Lamborghini Countach 400S del 1981, un'Audi 100 C3 berlina del 1983 e una BMW K1 del 1989 sono rappresentative della vasta gamma di veicoli costruiti in serie.

Poiché l'aerodinamica era ed è di grande importanza anche negli sport motoristici, la nuova mostra speciale presenta anche una serie di reperti in questo settore. Ad esempio, una NSU Rennmax "Blue Whale" del 1954, con la quale Werner Haas festeggiò il suo terzo titolo di campione del mondo, una NSU Baumm II ("Baumm'scher Liegestuhl") del 1954, una NSU da record "Bonneville" del 1965, una Opel GT diesel da record del 1972, una VW economica del 1982, un'Audi 90 IMSA GTO del 1989, con la quale Hans-Joachim "Strietzel" Stuck e Walter Röhrl hanno dato vita alla scena agonistica statunitense dell'epoca, e l'Audi R18 e-tron Quattro del 2013 con il numero di partenza 1, con la quale André Lotterer, Benoit Treluyer e Marcel Fässler dell'Audi Sport Team Joest sono arrivati quinti.

Nella vettura gemella con il numero di partenza 2, Tom Kristensen, Allan McNish e Loic Duval hanno conquistato la dodicesima delle 13 vittorie a Le Mans per il team di Ingolstadt.

L'August Horch Museum Zwickau è aperto dal martedì alla domenica dalle 9.30 alle 17.00 in Audistraße 7, 08058 Zwickau. Il museo è chiuso il lunedì, tranne nei giorni festivi.

L'ingresso costa 13 euro per gli adulti e 11 euro per chi ha diritto a una riduzione. I bambini sotto i 6 anni entrano gratuitamente. Sono previste tariffe speciali per famiglie e gruppi. Maggiori informazioni su www.horch-museum.de.