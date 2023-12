Nova exposição especial de aerodinâmica em Zwickau

Agora que a primeira parte da exposição especial sobre aerodinâmica na construção automóvel e de veículos, denominada "Windschnittig", foi desmontada no Museu August Horch de Zwickau e pode agora ser vista no museu móvel da Audi em Ingolstadt, a segunda parte segue agora para a cidade automóvel da Saxónia Ocidental.

Tem o nome algo provocador de "Forma concluída?" e convida os potenciais visitantes do museu a visitarem a cidade do fabrico de automóveis de 1 de dezembro de 2023 até 30 de junho de 2024, inclusive. Também aqui é dada uma visão profunda do desenvolvimento da aerodinâmica e do design de veículos, mas na continuação da história são destacados os anos após 1945 até à atualidade.

Mais de 20 exposições de grandes dimensões e um grande número de modelos, exposições interactivas e estações experimentais foram reunidos com a ajuda de financiadores benevolentes e descrevem o título e o tema de forma muito viva.

Os veículos com duas, três e quatro rodas apresentados na segunda parte da exposição especial são, em parte, protótipos (de teste) que nunca chegaram a ser produzidos em série, mas também automóveis que tornaram a paisagem urbana mais colorida como veículos exóticos e apelativos.

Os representantes dos protótipos e estudos são um Panhard Dynavia construído em 1948, o Rovomobil 2 de 1981 desenvolvido na RDA, um estudo VW CC1 de 1997/1998, um estudo AUDI Le Mans Quattro de 2003 e um AUDI Scorpion colocado sobre rodas em 2013.

Um SAAB 92 construído em 1950, um Porsche 356 Coupé de 1953, um Messerschmitt KR 175 (scooter com cabina) de 1954, um NSU Ro 80 com motor Wankel de 1969, um Citroen CX de 1975, um Lamborghini Countach 400S de 1981, um Audi 100 C3 berlina de 1983 e um BMW K1 de 1989 são representativos da vasta gama de veículos construídos em série.

Uma vez que a aerodinâmica foi e continua a ser de grande importância no desporto automóvel, a nova exposição especial também apresenta uma série de peças nesta área. Por exemplo, um NSU Rennmax "Baleia Azul" de 1954, com o qual Werner Haas celebrou o seu terceiro título de campeão mundial, um NSU Baumm II ("Baumm'scher Liegestuhl") de 1954, um carro recordista NSU "Bonneville" de 1965, um carro recordista Opel GT diesel de 1972, um carro económico VW de 1982, um Audi 90 IMSA GTO de 1989, no qual Hans-Joachim "Strietzel" Stuck e Walter Röhrl agitaram a cena das corridas dos EUA na altura, e o Audi R18 e-tron Quattro de 2013 com o número de partida 1, no qual André Lotterer, Benoit Treluyer e Marcel Fässler da Audi Sport Team Joest terminaram em quinto lugar.

No carro irmão com o número de partida 2, Tom Kristensen, Allan McNish e Loic Duval conquistaram a décima segunda de 13 vitórias em Le Mans para a equipa de Ingolstadt.

O Museu August Horch de Zwickau está aberto de terça-feira a domingo, das 9h30 às 17h00, na Audistraße 7 em 08058 Zwickau. O museu está fechado às segundas-feiras, exceto nos feriados públicos.

A entrada custa 13 euros para os adultos e 11 euros para as pessoas com direito a desconto. As crianças com menos de 6 anos têm entrada gratuita. Existem tarifas especiais para famílias e grupos. Mais informações em www.horch-museum.de.