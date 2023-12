Prototype Adventure de KTM avec 650 et 990 cc

Depuis 2017, KTM propose dans la classe moyenne des modèles équipés du bicylindre en ligne appelé LC8c. À l'époque, KTM prévoyait de proposer des twins non seulement dans la catégorie moyenne supérieure, mais aussi dans le segment d'entrée de gamme et de créer ainsi une offre de moteurs sans faille de 125 à 1300 cm3. Ainsi, pendant quelques années, un moteur d'environ 490 cm3, presque entièrement nouveau, a été développé chez le partenaire Bajaj en Inde, où il devait également être fabriqué.

Ce projet a été abandonné. En raison notamment de la trop grande complexité du nouveau développement, il aurait été difficile de produire de manière rentable des motos équipées de ce moteur.

À la place, une version réduite du moteur de l'actuelle 790 Duke est prévue. L'avantage le plus évident est l'utilisation de nombreuses pièces existantes, ce qui permet de réduire les coûts de développement et de fabrication. Depuis quelques mois, les premières machines d'essai d'une naked bike circulent, qu'il est difficile de distinguer de la 790 Duke en raison de sa proximité technique et de son bon camouflage.

Mais entre-temps, un prototype a également été aperçu, qui fait référence à une 650 Adventure. Certes, ce prototype est camouflé avec le carénage de la 790 Adventure, mais en dessous, on trouve déjà de nouvelles techniques.

Le réservoir, dont la forme est déjà définitive, a trahi ce prototype. Car certes, la 650 et la 790 Adventure sont aussi étroitement apparentées que le seront la nouvelle 650 Duke et son prédécesseur, la 790 Duke. Mais la solution du réservoir ventral en deux parties des actuelles aventures de classe moyenne n'existera plus à l'avenir et son absence est donc le premier indice de la 650 Adventure sur ce prototype.

Par-dessus, les ingénieurs ont encore posé le carénage de la 790 Adventure récemment remaniée, qui cédera toutefois sa place à un design autonome. On peut par exemple s'attendre à un masque avant au look 3D, comme celui de la 990 Duke et de la 1390 Super Duke, et dont la future 390 Adventure sera également dotée.

Outre les différences, les parallèles techniques avec la 790 Adventure, qui a donné naissance à la plateforme, sont tout aussi évidents : le bras oscillant, par exemple, semble être repris presque tel quel, tout comme l'amortisseur. Les caractéristiques extérieures du moteur et de son environnement semblent également connues, ce qui laisse supposer que la réduction de la cylindrée constitue ici la nouveauté la plus marquante. Elle sera probablement obtenue par un raccourcissement de la course et une réduction de l'alésage. Il en résultera une puissance de pointe réduite, mais les données exactes ne sont encore que des spéculations. Nous pensons qu'il s'agit d'une puissance de 60 à 70 ch, car c'est là que se situe la lacune la plus évidente dans l'offre des Autrichiens.

Moins de puissance et moins de poids signifient aussi moins d'efforts pour obtenir une force de freinage adéquate, c'est pourquoi la roue avant ne comportera plus qu'un seul disque de frein à l'avenir. La production aura lieu, comme prévu initialement, chez Bajaj en Inde, où tous les modèles d'entrée de gamme de KTM, Husqvarna et GasGas seront produits à l'avenir. Les modèles bicylindres en ligne plus puissants seront à l'avenir produits en Chine par CFMoto, ce qui concerne également le successeur de la 890 Adventure.

Les premiers prototypes de cette dernière sont également en route. Certes, on ne peut encore rien voir du design final. Mais un coup d'œil sur la technique permet déjà de conclure que presque toute la moto a été repensée. L'élément central est le nouveau bicylindre en ligne LC8c plus puissant de 947 cm3, également utilisé sur la 990 Duke. Dans la version Adventure, les ingénieurs devraient renoncer à quelques chevaux au profit d'une meilleure courbe de couple.

Le nouveau moteur s'accompagne, contrairement à la 650 Adventure, d'un nouveau système d'échappement avec un collecteur plus grand. Cela nécessite, comme c'est désormais la règle chez les Autrichiens, un nouveau bras oscillant qui s'enroule en forme de banane sur le collecteur. En conséquence, le pot d'échappement lui-même sera positionné plus bas que sur les 790 et 890 Adventure. Tout cela nécessite un nouveau cadre, le cadre arrière est également repensé et apparemment plus long, ce qui offre plus de place pour les trajets à deux avec des bagages.

Comme pour sa petite sœur 650 Adventure, l'abandon du réservoir en deux parties au niveau des pieds est tout aussi marquant. À la place, le prototype porte un réservoir d'essence positionné de manière classique. Grâce à sa capacité apparemment déjà correcte sur le prototype, le réservoir est ici très large. Dans la partie avant du réservoir, on peut également voir une nouvelle construction de radiateur. Celle-ci est ici divisée en deux, comme sur la grande sœur Super Adventure.

La 990 Adventure partagera également à l'avenir la construction de base avec une variante SMT. Rien d'étonnant à cela, puisque la 890 SMT qui vient d'être présentée a été lancée avec succès sur le marché. Pourtant, sa remplaçante, la 990 SMT, fait déjà ses premiers tours de roue. En y regardant de plus près, cela semble tout à fait logique : l'actuelle 890 SMT n'est apparue comme variante supplémentaire qu'avec la mise à jour du modèle jumeau au milieu du cycle de production. À l'avenir, la variante SMT sera disponible dès le début. Il est encore difficile de prévoir exactement quand cela se produira, mais là aussi, il ne faut définitivement pas s'y attendre avant 2026.

Ainsi, l'entreprise de Mattighofen continuera à diviser son offre dans la catégorie moyenne en une série 650 qui s'adressera à l'avenir plus clairement aux débutants et une série 990 qui s'orientera vers le haut en termes de prix. La 990 Duke illustre déjà cette stratégie : Avec 14 490 euros, elle est nettement plus chère que la 790 Duke, qui est vendue à 8999 euros. Entre les 9000 euros de la 790 et la 390 Duke, relativement bon marché avec ses 6299 euros, il y a de la place pour une 650 Duke qui pourrait coûter autour de 7600 euros.