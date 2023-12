Prototipi adventure di KTM da 650 e 990 cc

Dal 2017, KTM offre modelli di fascia media con il motore bicilindrico in linea LC8c. All'epoca, KTM aveva previsto di offrire i bicilindrici nel segmento entry-level oltre a quello medio superiore, creando così una gamma completa di motori da 125 a 1300 cc. Per diversi anni, presso il partner Bajaj in India, è stato sviluppato un motore quasi completamente nuovo di circa 490 cc, che doveva essere prodotto anche lì.

Questo progetto fu cancellato. A causa dell'eccessiva complessità del nuovo sviluppo, sarebbe stato difficile produrre moto con questo motore in modo redditizio.

È invece prevista una versione ridotta del motore dell'attuale 790 Duke. Il vantaggio più evidente è l'utilizzo di molte parti esistenti e la conseguente riduzione dei costi di sviluppo e produzione. Le prime moto di prova di una naked, difficilmente distinguibile dalla 790 Duke grazie alla sua vicinanza tecnica e alla buona camuffatura, sono in circolazione da diversi mesi.

Nel frattempo, però, è stato avvistato anche un prototipo che fa pensare a una 650 Adventure. Sebbene questo prototipo sia camuffato con i pannelli della 790 Adventure, sotto c'è già una nuova tecnologia.

Il serbatoio, già finalizzato, ha fatto pensare a questo prototipo. La 650 e la 790 Adventure sono strettamente correlate come lo saranno la nuova 650 Duke e il suo predecessore, la 790 Duke. Tuttavia, la soluzione del serbatoio bulboso in due parti delle attuali Adventure di fascia media non sarà più disponibile in futuro e quindi la sua assenza è la prima indicazione della 650 Adventure in questo prototipo.

In questo caso, gli ingegneri hanno ancora utilizzato i pannelli della 790 Adventure, recentemente rivista, che in seguito lasceranno il posto a un design indipendente. Ad esempio, possiamo aspettarci una mascherina anteriore dal look 3D, come quella della 990 Duke e della 1390 Super Duke, che sarà presente anche sulla prossima 390 Adventure.

Oltre alle differenze, tuttavia, i parallelismi tecnici con la piattaforma della donatrice 790 Adventure sono altrettanto evidenti: ad esempio, il forcellone sembra essere stato adottato quasi invariato, così come il puntone della sospensione. Anche le caratteristiche esterne del motore e dei suoi dintorni appaiono familiari, il che indica che la riduzione della cilindrata è la novità più evidente. Questo risultato sarà presumibilmente ottenuto accorciando la corsa e riducendo l'alesaggio. Il risultato sarà una riduzione della potenza di picco, ma dati più precisi sono ancora oggetto di speculazione. Si ipotizza una potenza di circa 60-70 CV, dato che si tratta del divario più evidente nella gamma austriaca.

Con meno potenza e meno peso, è necessario uno sforzo minore per garantire un'adeguata potenza frenante, motivo per cui in futuro verrà utilizzato un solo disco freno sulla ruota anteriore. Come inizialmente previsto, la produzione avverrà presso la Bajaj in India, dove verranno prodotti tutti i futuri modelli entry-level di KTM, Husqvarna e GasGas. I modelli più potenti a due cilindri in linea saranno prodotti in futuro da CFMoto in Cina, compreso il successore della 890 Adventure.

I primi prototipi di questo modello sono ora in circolazione. È vero che non si può ancora riconoscere nulla del design finito. Tuttavia, uno sguardo alla tecnologia suggerisce già che quasi tutta la moto è stata rielaborata. L'elemento centrale sarà il nuovo e più potente bicilindrico in linea LC8c da 947 cc, utilizzato nella 990 Duke. In quest'ultima eroga 123 CV; nella versione Adventure, gli ingegneri probabilmente sacrificheranno qualche CV a favore di una migliore curva di coppia.

A differenza della 650 Adventure, il nuovo motore è accompagnato da un nuovo sistema di scarico con un collettore più grande. Come è ormai consuetudine per gli austriaci, questo rende necessario un nuovo forcellone, che si snoda sopra la testata a forma di banana. Di conseguenza, lo scarico stesso sarà posizionato più in basso rispetto alle 790 e 890 Adventure. Tutto questo richiede un telaio di nuova concezione, e anche il telaietto posteriore è di nuova concezione e apparentemente più lungo, il che crea più spazio per viaggiare in coppia con i bagagli.

Altrettanto sorprendente, come per la sorella minore 650 Adventure, è l'assenza del serbatoio in due parti nella zona dei piedi. Al suo posto, il prototipo ha un serbatoio del carburante in posizione classica. Il serbatoio è molto ampio, vista la capacità apparentemente già discreta del prototipo. Nella parte anteriore del serbatoio si nota anche un nuovo design del radiatore. Questo è diviso in due, come sulla sorella maggiore Super Adventure.

La 990 Adventure condividerà il design di base anche con una versione SMT in futuro. Non c'è da stupirsi, visto che la 890 SMT presentata di recente è stata lanciata con successo sul mercato. Tuttavia, il successore della 990 SMT sta già facendo i primi giri di prova. A un'analisi più attenta, tuttavia, questo sembra abbastanza logico: l'attuale 890 SMT è arrivata come variante aggiuntiva con l'aggiornamento del modello gemello solo a metà del ciclo di produzione. In futuro, la variante SMT sarà disponibile fin dall'inizio. È ancora difficile prevedere con esattezza quando ciò avverrà, ma sicuramente non è previsto prima del 2026.

Ciò significa che l'azienda di Mattighofen continuerà a suddividere la sua gamma media in una serie 650, che si rivolgerà più chiaramente ai motociclisti entry-level, e la serie 990, che avrà un prezzo di fascia alta. La 990 Duke definisce già questa strategia: Con un prezzo di 14.490 euro, è significativamente più costosa della 790 Duke, disponibile a 8999 euro. Tra i 9000 euro della 790 e la 390 Duke, relativamente conveniente a 6299 euro, c'è spazio per una 650 Duke, che potrebbe costare circa 7600 euro.