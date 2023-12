Protótipos de aventura da KTM com 650 e 990 cc

Dois protótipos KTM foram vistos pelos nossos caçadores de protótipos. As fotos dão-nos uma ideia da estratégia com que a KTM desenvolve os seus enduros de turismo e outros modelos.

Desde 2017, a KTM tem vindo a oferecer modelos de gama média com o motor de dois cilindros em linha LC8c. Nessa altura, a KTM planeava oferecer gémeos no segmento de entrada de gama, para além da gama média superior, criando assim uma gama completa de motores de 125 a 1300 cc. Durante vários anos, foi desenvolvido no parceiro Bajaj, na Índia, um motor quase completamente novo, com cerca de 490 cc, que também deveria ser fabricado nesse país.

Este projeto foi cancelado. Devido à complexidade excessiva do novo desenvolvimento, teria sido difícil produzir motos com este motor de forma rentável.

Em vez disso, está planeada uma versão reduzida do motor da atual 790 Duke. A vantagem mais óbvia é a utilização de muitas peças existentes e a consequente redução dos custos de desenvolvimento e fabrico. As primeiras motos de teste de uma naked bike, que dificilmente se distingue da 790 Duke devido à sua proximidade técnica e boa camuflagem, estão na estrada há vários meses.

Entretanto, também foi avistado um protótipo que aponta para uma 650 Adventure. Embora este protótipo esteja camuflado com os painéis da 790 Adventure, já existe nova tecnologia por baixo.

O depósito, já finalizado, denunciou este protótipo. A 650 e a 790 Adventure estão tão intimamente relacionadas como a nova 650 Duke e a sua antecessora, a 790 Duke. No entanto, a solução de depósito volumoso e de duas partes das actuais Adventures de gama média deixará de estar disponível no futuro, pelo que a sua ausência é a primeira indicação da 650 Adventure neste protótipo.

Aqui, os engenheiros ainda utilizaram os painéis da recentemente revista 790 Adventure, que mais tarde darão lugar a um design independente. Por exemplo, podemos esperar uma máscara frontal com um aspeto 3D, como a 990 Duke e a 1390 Super Duke, que também estarão presentes na futura 390 Adventure.

Para além das diferenças, no entanto, os paralelos técnicos com a 790 Adventure são igualmente óbvios: por exemplo, o braço oscilante parece ter sido adotado quase sem alterações, tal como o suporte da suspensão. As características externas do motor e as suas imediações também parecem familiares, o que indica que a redução da cilindrada é a inovação mais marcante aqui. Presumivelmente, isto será conseguido através do encurtamento do curso, bem como da redução do diâmetro. O resultado será uma potência de pico reduzida, mas dados mais precisos ainda são especulação. Estamos a assumir cerca de 60 a 70 cv, uma vez que esta é a lacuna mais óbvia na gama austríaca.

Com menos potência e menos peso, é necessário menos esforço para garantir uma potência de travagem adequada, razão pela qual, no futuro, será utilizado apenas um disco de travão na roda dianteira. Tal como planeado inicialmente, a produção terá lugar na Bajaj, na Índia, onde serão produzidos todos os futuros modelos de entrada de gama da KTM, Husqvarna e GasGas. Os modelos mais potentes de dois cilindros em linha serão produzidos no futuro pela CFMoto na China, incluindo a sucessora da 890 Adventure.

Os primeiros protótipos deste modelo estão agora também na estrada. É verdade que nada do design final pode ainda ser reconhecido. No entanto, um olhar sobre a tecnologia já sugere que quase toda a moto está a ser redesenhada. O elemento central será o novo e mais potente gémeo em linha LC8c com 947cc, tal como utilizado na 990 Duke. Nesta última, debita 123 cv; na versão Adventure, é provável que os engenheiros sacrifiquem alguns cv em favor de uma melhor curva de binário.

Ao contrário da 650 Adventure, o novo motor é acompanhado por um novo sistema de escape com um coletor maior. Como é agora habitual com os austríacos, isto torna necessário um novo braço oscilante, que serpenteia sobre o coletor em forma de banana. Como resultado, o próprio escape também será posicionado mais baixo do que na 790 e 890 Adventure. Tudo isto requer um quadro de novo design, e o quadro traseiro também foi desenvolvido de novo e aparentemente mais longo, o que cria mais espaço para viajar em pares com bagagem.

Igualmente notável, tal como na sua irmã mais nova 650 Adventure, é a omissão do depósito de duas partes na zona dos pés. Em vez disso, o protótipo tem um depósito de combustível classicamente posicionado. O tanque é muito largo aqui devido à sua capacidade aparentemente já decente no protótipo. Um novo design de radiador também pode ser visto na frente do tanque. Este está dividido em dois, como na irmã mais velha Super Adventure.

A 990 Adventure também partilhará o design básico com uma versão SMT no futuro. Não é de admirar, uma vez que a 890 SMT, recentemente apresentada, foi lançada com sucesso no mercado. No entanto, a sucessora 990 SMT já está a fazer as suas primeiras voltas de teste. No entanto, numa inspeção mais atenta, isto parece bastante lógico: a atual 890 SMT apenas surgiu como uma variante adicional com a atualização do modelo da sua irmã a meio do ciclo do produto. No futuro, a variante SMT estará disponível desde o início. Ainda é difícil prever exatamente quando será esse o caso, mas definitivamente não se espera que seja antes de 2026.

Isto significa que a empresa sediada em Mattighofen vai continuar a dividir a sua gama média numa série 650, que será mais claramente direccionada para os motociclistas de nível de entrada, e a série 990, que terá um preço de topo. A 990 Duke já define esta estratégia: A 14.490 euros, é significativamente mais cara do que a 790 Duke, que está disponível por 8999 euros. Entre os 9000 euros da 790 e a comparativamente acessível 390 Duke a 6299 euros, há espaço para uma 650 Duke, que poderá custar cerca de 7600 euros.