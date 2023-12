Zontes : deux modèles avec moteur trois cylindres

Guangdong Tayo avait déjà fait savoir il y a plus d'un an qu'un moteur trois cylindres serait développé pour sa propre marque de motos Zontes. Guangdong Tayo, également appelé Tayo Motor en Europe, a son siège à Jiangmen, dans le sud de la Chine, à 100 km de la côte de la mer de Chine méridionale. Outre Zontes, Tayo Motor comprend les marques de motos Tayo, Haojiang et Kiden, qui ne sont toutes distribuées que dans l'espace asiatique.

Jusqu'à présent, Tayo Motor ne fabriquait que des scooters et des motos à moteur monocylindre. Avec le trois cylindres, Tayo saute quasiment deux étapes d'un seul coup et passe directement du monocylindre au trois cylindres. Tous les autres constructeurs chinois connus en Europe ont d'abord développé des bicylindres en ligne, les moteurs de la Honda CB500 (de 1993) et de la Kawasaki ER-5/ER-6 (de 1996/2006) ayant été respectivement étudiés de très près.

Néanmoins, Tayo ne sera pas le premier constructeur chinois à proposer des motos équipées de moteurs trois cylindres. Benenelli a lancé la production de la TNT899 et CF Moto a également montré récemment un moteur trois cylindres de 675 cm3, qui devrait faire ses débuts dans la moto sportive 675SR dans un avenir proche.

Avec les prototypes dévoilés, il est déjà clair que le trois cylindres Zontes de 699 cm3 fera ses débuts sur l'enduro de voyage Zontes 703F et la moto sportive Zontes 703RR.

Pour l'enduro de voyage, Tayo/Zontes annonce 100 CV à 9000/min et 85 Nm à 7200/min, tout en respectant la norme Euro5+. Ce qui confirme qu'une exportation vers l'Europe est prévue. Autres détails de la 703F exposée : cadre et bras oscillant en aluminium, étriers Brembo à quatre pistons radiaux, roue avant de 21, roue arrière de 17. La roue arrière de 17 limite certes le choix de véritables pneus tout-terrain, mais permet, à débattement égal, d'abaisser la hauteur de selle d'environ 15 mm par rapport à une roue arrière de 18 pouces.

Pour la moto sportive 703RR, Zontes annonce 110 ch à 11 000 tr/min et 55 Nm à 8600 tr/min. Avec les guidons attachés sous le té de fourche supérieur, la 703RR est une moto sportive avec - justement - une position d'assise sportive et fatigante dans la circulation routière. Sur les photos, on peut voir un amortisseur de direction et un grand écran TFT.

Nous attendons les deux modèles trois cylindres de Zontes au plus tôt vers la fin de l'année 2024, mais peut-être seulement pour la saison 2025. En Allemagne, en Autriche et en Italie, Zontes est distribué par la société Distribike, qui appartient elle-même au constructeur italien Beta.