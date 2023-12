Zontes: due modelli con motore a tre cilindri

Il costruttore cinese Zontes ha presentato al Salone del Motociclo di Milano due prototipi che sembrano pronti per la produzione di serie. Sono alimentati da un motore a tre cilindri in linea da 700 cc sviluppato da Zontes.

La stessa Guangdong Tayo si era lasciata sfuggire più di un anno fa che un motore a tre cilindri sarebbe stato sviluppato per il suo marchio di moto Zontes. Guangdong Tayo, nota in Europa anche semplicemente come Tayo Motor, ha sede a Jiangmen, nel sud della Cina, a 100 chilometri dalla costa del Mar Cinese Meridionale. Oltre a Zontes, Tayo Motor possiede anche i marchi di motociclette Tayo, Haojiang e Kiden, tutti venduti solo in Asia.

Finora Tayo Motor ha prodotto solo scooter e moto con motori monocilindrici. Con il motore a tre cilindri, Tayo salta praticamente due tappe in un solo passo e passa direttamente dal monocilindrico al tre cilindri. Tutti gli altri produttori cinesi conosciuti in Europa hanno sviluppato per primi motori a due cilindri in linea, studiando molto da vicino i motori della Honda CB500 (dal 1993) e della Kawasaki ER-5/ER-6 (dal 1996/2006).

Tuttavia, Tayo non sarà il primo produttore cinese a offrire moto con motori a tre cilindri. Benenelli ha avviato la produzione della TNT899 e anche CF Moto ha recentemente mostrato un motore a tre cilindri da 675 cc, che dovrebbe debuttare sulla moto sportiva 675SR nel prossimo futuro.

Con i prototipi presentati, è già chiaro che il motore a tre cilindri Zontes con una cilindrata di 699 cc farà il suo debutto nella enduro da turismo Zontes 703F e nella moto sportiva Zontes 703RR.

Per l'enduro da turismo, Tayo/Zontes ha annunciato 100 CV a 9000 giri/min e 85 Nm a 7200 giri/min, in conformità alla normativa Euro5+. Ciò conferma che è prevista l'esportazione in Europa. Altri dettagli della 703F esposta: telaio e forcellone in alluminio, pinze radiali Brembo a quattro pistoncini, ruota anteriore da 21 mm, ruota posteriore da 17 mm. Sebbene la ruota posteriore da 17" limiti la scelta di pneumatici da vero fuoristrada, consente di abbassare l'altezza della sella di circa 15 mm rispetto a una ruota posteriore da 18" con la stessa escursione delle sospensioni.

Zontes dichiara 110 CV a 11.000 giri/min e 55 Nm a 8600 giri/min per la moto sportiva 703RR. Con i mozziconi del manubrio fissati sotto la pinza tripla superiore, la 703RR è una moto sportiva con una posizione di guida sportiva e faticosa nel traffico stradale. Le immagini mostrano un ammortizzatore di sterzo e un ampio display TFT.

Ci aspettiamo di vedere entrambi i modelli a tre cilindri Zontes non prima della fine del 2024, ma forse non prima della stagione 2025. In Germania, Austria e Italia, Zontes è distribuita da Distribike, che a sua volta appartiene al produttore italiano Beta.