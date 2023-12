Zontes: Dois modelos com motor de três cilindros

O fabricante chinês Zontes apresentou dois protótipos no Salão de Motos de Milão que pareciam prontos para a produção em série. São alimentados por um motor de três cilindros em linha com 700 cc desenvolvido pela Zontes.

A própria Guangdong Tayo deixou escapar, há mais de um ano, que iria desenvolver um motor de três cilindros para a sua própria marca de motas, a Zontes. A Guangdong Tayo, também conhecida simplesmente como Tayo Motor na Europa, está sediada em Jiangmen, no sul da China, a 100 quilómetros da costa do Mar do Sul da China. Para além da Zontes, a Tayo Motor é também proprietária das marcas de motociclos Tayo, Haojiang e Kiden, todas elas vendidas apenas na Ásia.

Até à data, a Tayo Motor apenas fabricava scooters e motociclos com motores de um cilindro. Com o motor de três cilindros, a Tayo está praticamente a saltar duas fases num só passo e a passar diretamente do motor de um cilindro para o de três cilindros. Todos os outros fabricantes chineses conhecidos na Europa desenvolveram primeiro motores de dois cilindros em linha, tendo sido estudados de perto os motores da Honda CB500 (de 1993) e da Kawasaki ER-5/ER-6 (de 1996/2006).

No entanto, a Tayo não será o primeiro fabricante chinês a oferecer motos com motores de três cilindros. A Benenelli iniciou a produção da TNT899, e a CF Moto também mostrou recentemente um motor de três cilindros de 675cc, que deverá estrear na moto desportiva 675SR num futuro próximo.

Com os protótipos revelados, já é claro que o motor de três cilindros da Zontes com uma cilindrada de 699 cc fará a sua estreia na Zontes 703F touring enduro e na moto desportiva Zontes 703RR.

Para a touring enduro, a Tayo/Zontes anunciou 100 cv às 9000 rpm e 85 Nm às 7200 rpm em conformidade com a norma Euro5+. Isto confirma que está planeada uma exportação para a Europa. Outros detalhes da 703F em exposição: quadro e braço oscilante em alumínio, pinças Brembo radiais de quatro pistões, roda dianteira de 21 mm, roda traseira de 17 mm. Embora a roda traseira de 17" limite a escolha de pneus verdadeiramente todo-o-terreno, permite baixar a altura do assento em cerca de 15 mm em comparação com uma roda traseira de 18" com o mesmo curso de suspensão.

A Zontes especifica 110 cv às 11.000 rpm e 55 Nm às 8600 rpm para a moto desportiva 703RR. Com os tocos do guiador presos sob a pinça tripla superior, a 703RR é uma moto desportiva com uma posição de condução desportiva e cansativa no tráfego rodoviário. As imagens mostram um amortecedor de direção e um grande ecrã TFT.

Esperamos ver ambos os modelos de três cilindros da Zontes no final de 2024, no mínimo, mas talvez não antes da temporada de 2025. Na Alemanha, Áustria e Itália, a Zontes é distribuída pela Distribike, que por sua vez pertence ao fabricante italiano Beta.