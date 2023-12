Bimota Tera : Supermoto de voyage avec direction au moyeu Tesi

Bimota a été fondée en 1973 par Valerio Bianchi, Giuseppe Morri et Massimo Tamburini en tant que fabricant de motos de sport avec des suspensions exquises. Les deux premières lettres des noms de famille des fondateurs forment le nom de l'entreprise. Après des difficultés financières et un dépôt de bilan, Kawasaki a repris la majorité de Bimota en 2019.

Il est donc presque logique que la dernière Bimota soit équipée du quatre cylindres suralimenté de la Kawasaki H2. 200 ch à 11 000 tr/min et 137 Nm à 9500 tr/min devraient suffire pour avancer rapidement avec la Bimota Tera. Les points communs avec la Kawasaki H2 s'arrêtent à la propulsion.

Le châssis est une construction très originale, imaginée par Pierluigi Marconi, qui avait déjà créé la légendaire Bimota Tesi en 1990, à l'époque comme travail de fin d'études à l'université de Bologne. La Tesi se caractérise par un guidage de la roue avant avec bras oscillant et direction par moyeu de roue.

Les avantages de cette construction complexe sont les suivants : quasiment pas de plongée sous la pression de freinage et donc une stabilité inégalée lors du freinage, séparation constructive de la direction et de la suspension et donc une réponse fine même sous charge, ainsi qu'une réduction des masses non suspendues. Mais il y a aussi des inconvénients : une fabrication coûteuse, un angle de braquage limité et un manque de feedback dans les zones limites ont jusqu'à présent fait obstacle à une percée.

Depuis 2019, après le rachat par Kawasaki, une Bimota Tesi plus perfectionnée est proposée avec le moteur de la Kawasaki H2, au prix de 64.000 euros. Au salon EICMA de Milan, Bimota a présenté la Tera, une moto de voyage avec des débattements de 145 et 135 mm et un angle de braquage de 35° des deux côtés, soit 16° de plus que la Tesi H2.

Pour cela, l'avant a dû être revu : Désormais, un système de leviers transmet le mouvement de direction directement du haut au moyeu, via des genouillères et des plaques sur lesquelles sont également fixées les pinces de frein.

La construction de base est toutefois identique à celle de la Tesi H2 : le moteur est l'élément central du châssis. Des plaques sont vissées sur le moteur à l'avant et à l'arrière, dans lesquelles les bras oscillants sont logés et la tête de direction et l'arrière du cadre sont fixés. L'amortisseur central arrière est placé de manière excentrée à droite. Il a ainsi été possible de faire de la place juste à côté pour un deuxième amortisseur qui soutient le bras oscillant avant via un système de leviers.

D'autres ingrédients nobles : Des roues en magnésium forgé, chaussées de pneus 120/70-17 et 190/55-17, des pinces à quatre pistons de la série haut de gamme Stylema de Brembo, un imposant double disque de 330 à l'avant.

Et attendez, il n'y a pas que le moteur qui a été repris de Kawasaki, mais aussi l'électronique d'assistance avec entre autres l'ABS en virage, le contrôle de traction en fonction de l'inclinaison, quatre modes de conduite et le régulateur de vitesse. Lors du salon, on a entendu parler d'un poids à sec de 198 kg. Le prix n'a pas encore été fixé, mais la Tera ne devrait guère être moins chère que la Tesi H2.