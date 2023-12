Bimota Tera: supermoto da turismo con sterzo al mozzo Tesi

Bimota è stata fondata nel 1973 da Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini come produttore di moto sportive di alta gamma con telai di pregio. Le prime due lettere dei cognomi dei fondatori compongono il nome dell'azienda. Dopo le difficoltà finanziarie e l'insolvenza, nel 2019 Kawasaki ha acquisito una quota di maggioranza di Bimota.

È quindi quasi logico che l'ultima Bimota sia equipaggiata con il motore a quattro cilindri sovralimentato della Kawasaki H2. 200 CV a 11.000 giri/min e 137 Nm a 9500 giri/min dovrebbero essere sufficienti a far progredire rapidamente la Bimota Tera. Le somiglianze con la Kawasaki H2 finiscono con la trasmissione.

Il telaio è un progetto molto originale, ideato da Pierluigi Marconi, che ha creato la leggendaria Bimota Tesi nel 1990 come progetto finale per la sua laurea all'Università di Bologna. La Tesi è caratterizzata da una guida della ruota anteriore con braccio oscillante e sterzo a mozzo.

I vantaggi di questo complesso progetto sono: quasi nessun avvallamento sotto la pressione della frenata e quindi una stabilità ineguagliabile in frenata, una separazione costruttiva tra sterzo e sospensione e quindi una risposta precisa anche sotto carico, oltre a una riduzione delle masse non sospese. Tuttavia, ci sono anche degli svantaggi: la produzione costosa, l'angolo di sterzata limitato e la mancanza di feedback al limite hanno finora ostacolato una svolta.

Dal 2019, dopo l'acquisizione da parte di Kawasaki, è disponibile una Bimota Tesi ulteriormente sviluppata con il motore della Kawasaki H2, al prezzo di 64.000 euro. All'EICMA di Milano, Bimota ha presentato la Tera, una moto da turismo con sospensioni con escursione di 145 e 135 mm e un angolo di sterzo di 35° su entrambi i lati, 16° in più rispetto alla Tesi H2.

Per ottenere questo risultato, è stato necessario ridisegnare l'anteriore: Un sistema di leve trasmette ora il movimento dello sterzo dalla testa dello sterzo tramite leve a ginocchio e piastre, alle quali sono fissate anche le pinze dei freni, direttamente dall'alto al mozzo.

Tuttavia, il design di base è identico a quello di Tesi H2: il motore è un componente centrale del telaio. Sul motore sono imbullonate piastre anteriori e posteriori, sulle quali sono montati i bracci oscillanti e sono fissati la testa dello sterzo e la parte posteriore del telaio. Il puntone centrale della sospensione posteriore è montato decentrato sulla destra. In questo modo è stato possibile creare uno spazio direttamente accanto ad esso per un secondo puntone a molla, che sostiene il braccio oscillante anteriore tramite un sistema di leve.

Altri ingredienti pregiati: Cerchi in magnesio forgiato con pneumatici 120/70-17 e 190/55-17, pinze a quattro pistoncini della serie Stylema di alta gamma di Brembo e un potente doppio disco da 330 mm all'anteriore.

E non è solo il motore a essere stato ripreso da Kawasaki, ma anche l'elettronica di assistenza, che comprende l'ABS in curva, il controllo di trazione in funzione dell'angolo di piega, quattro modalità di guida e il cruise control. Alla fiera è stato dichiarato un peso a secco di 198 kg. Il prezzo non è ancora stato definito, ma è improbabile che la Tera sia disponibile a un prezzo inferiore a quello della Tesi H2.