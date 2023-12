Bimota Tera: Supermoto de turismo com direção de cubo Tesi

No Salão de Motos de Milão, a Bimota apresentou a Tera, uma supermoto de turismo com direção de cubo melhorada para um maior curso da suspensão e um motor sobrealimentado da Kawasaki.

A Bimota foi fundada em 1973 por Valerio Bianchi, Giuseppe Morri e Massimo Tamburini como um fabricante de motos desportivas de alta qualidade com chassis requintados. As duas primeiras letras dos apelidos de cada um dos fundadores constituem o nome da empresa. Após dificuldades financeiras e insolvência, a Kawasaki adquiriu uma participação maioritária na Bimota em 2019.

Portanto, é quase lógico que o último Bimota seja equipado com o motor de quatro cilindros supercharged do Kawasaki H2. 200 cv a 11.000 rpm e 137 Nm a 9500 rpm devem ser suficientes para fazer um rápido progresso com o Bimota Tera. As semelhanças com a Kawasaki H2 terminam na transmissão.

O chassis é um design altamente original, concebido por Pierluigi Marconi, que criou a lendária Bimota Tesi em 1990 como o seu projeto final para a licenciatura na Universidade de Bolonha. A Tesi caracteriza-se por uma guia de roda dianteira com braço oscilante e direção por cubo de roda.

As vantagens do design complexo: quase nenhuma descida sob pressão de travagem e, portanto, uma estabilidade inigualável na travagem, separação construtiva da direção e da suspensão e, portanto, uma resposta precisa mesmo sob carga, além de uma redução das massas não suspensas. No entanto, também existem desvantagens: a produção dispendiosa, o ângulo de direção limitado e a falta de feedback no limite têm impedido até agora um avanço.

Desde 2019, após a aquisição pela Kawasaki, um Bimota Tesi mais desenvolvido está disponível com o motor da Kawasaki H2, a um preço de 64.000 euros. Na EICMA em Milão, a Bimota apresentou a Tera, uma máquina de turismo com curso de suspensão de 145 e 135 mm e um ângulo de direção de 35° em ambos os lados, 16° a mais que o Tesi H2.

Para alcançar este objetivo, a frente teve de ser redesenhada: Um sistema de alavanca transmite agora o movimento de direção da cabeça de direção através de alavancas de joelho e placas, às quais estão também ligadas as pinças de travão, diretamente de cima para o cubo.

No entanto, o design básico é idêntico ao do Tesi H2: o motor é o componente central do chassis. O motor é aparafusado a placas à frente e atrás, nas quais são montados os braços oscilantes e fixada a cabeça de direção e a parte de trás do quadro. O suporte central da suspensão traseira está montado descentrado à direita. Isto permitiu criar espaço diretamente ao seu lado para um segundo suporte de mola, que apoia o braço oscilante dianteiro através de um sistema de alavanca.

Outros ingredientes requintados: Jantes forjadas em magnésio com pneus 120/70-17 e 190/55-17, pinças de quatro pistões da série topo de gama Stylema da Brembo e um potente disco duplo de 330 mm à frente.

E espere, não é apenas o motor que foi adquirido à Kawasaki, mas também a eletrónica de assistência, incluindo ABS em curva, controlo de tração dependente do ângulo de inclinação, quatro modos de condução e controlo de velocidade de cruzeiro. O peso a seco de 198 kg foi registado na feira. O preço ainda não foi finalizado, mas é improvável que a Tera esteja disponível a um preço inferior ao da Tesi H2.