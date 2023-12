Pierer Mobility : concentration sur l'activité principale

À cela s'ajoutent des transferts partiels de la production et des activités R&D vers CFMOTO (Chine) et Bajaj Auto (Inde). La guidance 2023 est adaptée, les perspectives 2024 sont modifiées. Le conseil d'administration de Pierer a pris la décision stratégique de mettre encore plus l'accent sur l'activité principale Powered-Two-Wheelers (motos et e-bikes) et de se concentrer sur les marques premium KTM, GASGAS et Husqvarna ainsi que MV Agusta.

Suite à cette décision, la vente des marques Raymon et FELT ainsi que la cession du secteur des vélos non électriques ont été initiées par le conseil d'administration. La vente de la marque R Raymon a été signée entre-temps. Une conclusion aura lieu d'ici la fin de l'année 2023. La marque de vélos R Raymon, créée en 2017, sera à l'avenir gérée par Susanne et Felix Puello dans une nouvelle constellation indépendante. Par ailleurs, le processus de vente de la marque de vélos FELT à un consortium dirigé par Florian Burguet a été lancé et devrait être conclu au cours du premier semestre 2024. Florian Burguet quittera la direction de PIERER Mobility AG à la fin du mois de décembre.

La production de vélos à propulsion électrique (E-Bicycles) des marques Husqvarna et GASGAS sera accélérée et développée afin de renforcer encore les activités dans le domaine de la mobilité électrique. A partir de l'exercice 2024, l'information sectorielle sera restructurée. A l'avenir, les rapports seront établis dans les segments "Motorcycles" ainsi que "E-Mobility". Le nouveau segment "E-Mobility" comprendra à l'avenir, outre les e-bicycles, tous les powered-two-wheelers à propulsion électrique tels que les e-motos, les e-minis ainsi que les stand-up scoters.

Les décisions correspondantes seront présentées au conseil de surveillance lors de la prochaine réunion.

Délocalisation partielle de la production

Les conditions économiques défavorables en Europe ont incité le conseil d'administration à délocaliser une partie de la production de certains modèles de la classe moyenne et certaines activités de R&D chez le partenaire stratégique Bajaj Auto (Inde) ainsi que chez CFMOTO (Chine). Cela doit permettre, entre autres, de profiter des avantages de coûts dans ces régions et d'accélérer les processus de développement et d'industrialisation. Cette décision s'accompagne d'une réduction des effectifs en 2024 pouvant aller jusqu'à 300 personnes sur les sites autrichiens.

Adaptation de la guidance pour l'exercice 2023

Dans le secteur des motos, les coûts liés aux stocks des concessionnaires ont fortement augmenté en raison de taux d'intérêt nettement plus élevés, et ce malgré une bonne demande. C'est pourquoi PIERER Mobility renforce sa structure de concessionnaires en prolongeant les délais de paiement et en augmentant les remises.

En raison des réserves de liquidités suffisantes dont elle dispose, PIERER Mobility AG soutient non seulement ses concessionnaires, mais aussi ses fournisseurs, afin d'atténuer les charges financières nettement accrues par la hausse des taux d'intérêt et d'améliorer leur situation de trésorerie.

Cette mesure prévue entraîne une nette réduction du total du bilan et donc une augmentation du ratio de fonds propres du groupe. L'impact négatif qui en résulte sur le cash-flow de l'entreprise pour l'exercice 2023 est sciemment pris en compte, rapporte l'entreprise.

Avec une activité moto toujours au niveau de la guidance, le résultat global sera nettement impacté en 2023, notamment en raison de la réorientation engagée dans le domaine de la bicyclette.

Pour les raisons susmentionnées, la guidance pour l'exercice 2023 est adaptée. Le directoire table sur une croissance du chiffre d'affaires de 7 à 9 % pour l'exercice 2023, avec une marge EBIT comprise entre 5 et 7 %.

Perspectives pour l'exercice 2024

Pierer Mobility AG s'attend à un environnement économique globalement difficile pour l'exercice 2024. Pour le groupe PIERER Mobility, l'année 2024 sera une année de consolidation qui sera utilisée pour renforcer l'activité principale.

Le président du conseil d'administration, Stefan Pierer, a commencé sa carrière comme assainisseur d'entreprises. C'est pourquoi, lorsque l'environnement de marché devient plus difficile, il réagit toujours à temps (comme lors de la crise mondiale de 2008) aux nouvelles conditions et prend maintenant aussi très tôt les dispositions nécessaires pour guider l'entreprise à travers cette phase critique.

Par conséquent : afin de garantir la rentabilité du groupe, la direction prendra des mesures de réduction des coûts de l'ordre de plusieurs dizaines de millions au cours de l'exercice 2024.

Le conseil d'administration s'attend à ce que le chiffre d'affaires reste pratiquement inchangé et à ce que la marge EBIT se situe entre 5 et 7 pour cent.