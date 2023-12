Pierer Mobility: concentrazione sul core business

Inoltre, alcune attività di produzione e ricerca e sviluppo saranno trasferite a CFMOTO (Cina) e Bajaj Auto (India). Le previsioni per il 2023 saranno modificate e quelle per il 2024 cambiate. Il Consiglio di Amministrazione di Pierer ha preso la decisione strategica di concentrarsi ancora di più sul core business delle due ruote a motore (moto e biciclette elettriche) e di concentrarsi sui marchi premium KTM, GASGAS e Husqvarna e MV Agusta.

Sulla base di questa decisione, il Consiglio di Amministrazione ha avviato la vendita dei marchi Raymon e FELT e la dismissione delle attività non legate alle biciclette elettriche. La vendita del marchio R Raymon è stata ora firmata. L'accordo sarà concluso entro la fine del 2023. Il marchio di biciclette R Raymon, fondato nel 2017, sarà portato avanti in una nuova costellazione indipendente da Susanne e Felix Puello. È stato inoltre avviato il processo di vendita del marchio di biciclette FELT a un consorzio guidato da Florian Burguet, che dovrebbe concludersi nella prima metà del 2024. Florian Burguet si dimetterà dal Comitato esecutivo di PIERER Mobility AG alla fine di dicembre.

La produzione di biciclette elettriche (e-bike) con i marchi Husqvarna e GASGAS sarà intensificata e ampliata per rafforzare ulteriormente le attività nel campo della mobilità elettrica. L'informativa di settore sarà ristrutturata a partire dall'esercizio finanziario 2024. In futuro, sarà riportato nei segmenti "Motocicli" ed "E-Mobility". Oltre alle biciclette elettriche, il nuovo segmento "E-Mobility" comprenderà in futuro tutti i veicoli a due ruote a propulsione elettrica, come le e-motoriclette, gli e-minis e gli scooter autonomi.

Le relative risoluzioni saranno presentate al Consiglio di sorveglianza nella prossima riunione.

Parziale delocalizzazione della produzione

Le condizioni economiche sfavorevoli in Europa hanno indotto la Direzione generale a delocalizzare parte della produzione di singoli modelli di fascia media e alcune attività di R&S presso i partner strategici Bajaj Auto (India) e CFMOTO (Cina). L'obiettivo è, tra l'altro, quello di sfruttare i vantaggi di costo di queste regioni e di accelerare i processi di sviluppo e industrializzazione. Questa decisione è associata a una riduzione del personale fino a 300 dipendenti nelle sedi austriache nel 2024.

Adeguamento delle previsioni per l'esercizio 2023

Nel segmento delle moto, i costi delle scorte dei concessionari sono aumentati notevolmente nonostante la buona domanda, a causa dell'aumento significativo dei tassi di interesse. PIERER Mobility sta quindi rafforzando la struttura dei suoi concessionari estendendo i termini di pagamento e offrendo sconti più elevati.

Grazie alle sufficienti riserve di liquidità disponibili, PIERER Mobility AG sta sostenendo non solo i suoi concessionari, ma anche i suoi fornitori, al fine di attenuare l'onere finanziario notevolmente aumentato a causa dell'aumento dei tassi di interesse e migliorare la loro situazione di liquidità.

Questa misura pianificata porterà a una significativa riduzione del totale di bilancio e quindi a un aumento del coefficiente di capitale proprio del Gruppo. L'impatto negativo che ne deriva sul flusso di cassa dell'azienda per l'esercizio 2023 è stato consapevolmente accettato, riferisce l'azienda.

Con l'attività di motociclismo ancora al livello previsto, nel 2023 ci sarà un impatto negativo significativo sul risultato complessivo, in particolare a causa del riallineamento avviato dell'attività di motociclismo.

Per questi motivi, le previsioni per l'esercizio 2023 sono state modificate. La Direzione generale prevede una crescita delle vendite del 7-9% per l'esercizio 2023, con un margine EBIT compreso tra il 5 e il 7%.

Prospettive per l'esercizio 2024

Pierer Mobility AG prevede un contesto economico globale difficile per l'esercizio 2024. Per il Gruppo PIERER Mobility, il 2024 sarà un anno di consolidamento che verrà utilizzato per rafforzare il core business.

Il CEO Stefan Pierer ha iniziato la sua carriera come riorganizzatore aziendale. Per questo motivo reagisce sempre per tempo alle nuove condizioni quando il mercato diventa più difficile (come nel caso della crisi globale del 2008) e prende tempestivamente le precauzioni necessarie per guidare l'azienda attraverso questa fase critica.

Pertanto, al fine di garantire la redditività del Gruppo, la direzione attuerà misure di riduzione dei costi a due cifre nell'esercizio 2024.

La Direzione prevede un fatturato praticamente invariato e un margine EBIT del 5-7%.