Pierer Mobility: Concentração na atividade principal

A Pierer Mobility AG decidiu concentrar-se nas marcas principais KTM, GASGAS, Husqvarna e MV Agusta. As marcas de bicicletas Raymon, FELT e a atividade não relacionada com bicicletas eléctricas serão vendidas.

Além disso, algumas actividades de produção e I&D serão transferidas para a CFMOTO (China) e a Bajaj Auto (Índia). A orientação para 2023 será ajustada e as perspectivas para 2024 serão alteradas. O Conselho de Administração da Pierer tomou a decisão estratégica de se concentrar ainda mais no negócio principal de veículos de duas rodas motorizados (motociclos e bicicletas eléctricas) e de se concentrar nas marcas premium KTM, GASGAS e Husqvarna, bem como na MV Agusta.

Com base nesta decisão, o Conselho de Administração deu início à venda das marcas Raymon e FELT e à alienação das actividades não relacionadas com as bicicletas eléctricas. A venda da marca R Raymon foi agora assinada. O negócio será concluído até ao final de 2023. A marca de bicicletas R Raymon, fundada em 2017, será continuada numa constelação nova e independente por Susanne e Felix Puello. O processo de venda da marca de bicicletas FELT a um consórcio liderado por Florian Burguet também foi iniciado e deverá estar concluído no primeiro semestre de 2024. Florian Burguet deixará o Conselho de Administração da PIERER Mobility AG no final de dezembro.

A produção de bicicletas eléctricas (e-bikes) sob as marcas Husqvarna e GASGAS será intensificada e expandida, a fim de reforçar ainda mais as actividades no domínio da electromobilidade. O relato por segmentos será reestruturado a partir do exercício financeiro de 2024. No futuro, será reportado nos segmentos "Motociclos" e "E-Mobilidade". Para além das bicicletas eléctricas, o novo segmento "E-Mobilidade" incluirá, no futuro, todos os veículos de duas rodas movidos a eletricidade, tais como motociclos eléctricos, e-minis e scooters de pé.

As resoluções correspondentes serão apresentadas ao Conselho de Supervisão na próxima reunião.

Deslocalização parcial da produção

As condições económicas desfavoráveis na Europa levaram o Conselho Executivo a deslocalizar partes da produção de modelos individuais de gama média e certas actividades de I&D para os parceiros estratégicos Bajaj Auto (Índia) e CFMOTO (China). O objetivo é, nomeadamente, explorar as vantagens em termos de custos nestas regiões e acelerar os processos de desenvolvimento e industrialização. Esta decisão está associada a uma redução de pessoal de até 300 funcionários nas instalações austríacas em 2024.

Ajustamento da orientação para o exercício de 2023

No segmento das motos, os custos de inventário dos concessionários aumentaram acentuadamente, apesar da boa procura, devido a taxas de juro significativamente mais elevadas. A PIERER Mobility está, por isso, a reforçar a sua estrutura de concessionários, alargando os prazos de pagamento e oferecendo descontos mais elevados.

Devido às suficientes reservas de liquidez disponíveis, a PIERER Mobility AG está a apoiar não só os seus concessionários, mas também os seus fornecedores, a fim de amortecer o aumento significativo dos encargos financeiros causados pelo aumento das taxas de juro e melhorar a sua situação de liquidez.

Esta medida prevista conduzirá a uma redução significativa do total do balanço e, por conseguinte, a um aumento do rácio de capital próprio do grupo. O impacto negativo associado no fluxo de caixa da empresa para o exercício de 2023 está a ser conscientemente aceite, informa a empresa.

Com o negócio das motos ainda no nível de orientação, haverá um impacto negativo significativo no resultado global em 2023, particularmente devido ao realinhamento iniciado do negócio das motos.

Por estas razões, a orientação para o exercício de 2023 foi ajustada. O Conselho Executivo prevê um crescimento das vendas de 7 a 9 por cento para o exercício de 2023, com uma margem EBIT entre 5 e 7 por cento.

Perspectivas para o exercício financeiro de 2024

A Pierer Mobility AG espera que o ambiente económico global seja difícil no ano financeiro de 2024. Para o Grupo PIERER Mobility, 2024 será um ano de consolidação que será utilizado para fortalecer o negócio principal.

O CEO Stefan Pierer iniciou a sua carreira como reorganizador de empresas. Por isso, reage sempre atempadamente às novas condições quando o ambiente de mercado se torna mais difícil (como na crise global de 2008) e está a tomar as precauções necessárias numa fase inicial para conduzir a empresa através desta fase crítica.

Por conseguinte: a fim de assegurar a rentabilidade do Grupo, a direção implementará medidas de redução de custos na ordem dos dois dígitos em milhões no exercício de 2024.

O Conselho Executivo espera que as vendas se mantenham praticamente inalteradas e uma margem EBIT de 5 a 7 por cento.