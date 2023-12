Ducati Diavel para Bentley: Exclusiva, aún más exclusiva

La Ducati Diavel for Bentley se presentó al público durante la semana de Art Basel en Miami Beach, la edición extranjera de la feria de arte contemporáneo más prestigiosa de Europa. "El proyecto, nacido de la colaboración entre los dos fabricantes, une a Ducati y Bentley con una visión de rendimiento, artesanía y exclusividad. El resultado es una impresionante síntesis de tecnología, estilo y prestaciones que hará soñar a los entusiastas", explica el departamento de prensa de Ducati.

La base técnica es la Ducati Diavel V4 power cruiser. El departamento de diseño de Ducati ha integrado en este modelo de serie elementos que definen el estilo de la Bentley Batur, un modelo de serie pequeña fabricado a mano por Bentley. La Diavel for Bentley se produce en una serie limitada y numerada de 500 unidades. Aún más exclusivos son los 50 ejemplares adicionales de la Ducati Diavel for Bentley Mulliner, reservados exclusivamente para los clientes de Bentley.

Los rasgos característicos de la Bentley Batur se retoman en varios componentes de la moto. Las llantas forjadas, diseñadas y fabricadas especialmente para esta moto, recuerdan a las llantas del coche y están pintadas en Dark Titanium Satin, con algunas superficies mecanizadas sin pintar.

Las tomas de aire laterales retoman el diseño de la parrilla bicolor del radiador, uno de los elementos más característicos de la Batur. Las salidas traseras triangulares hacen referencia a los elementos correspondientes del coche. El guardabarros delantero, el revestimiento y la vista superior del depósito recuerdan las nervaduras del capó. La cubierta del asiento del pasajero toma prestados muchos elementos estilísticos de la parte trasera del vehículo. Para los viajes con pasajero, la cubierta puede sustituirse por el asiento suministrado.

Muchas piezas del carenado están fabricadas en fibra de carbono (guardabarros, cubierta del faro, cubiertas del motor, escape y radiador, carenados del radiador, paneles laterales, sección trasera). La sofisticada pintura Verde Escarabajo, con su riqueza de matices metálicos, procede de la gama Bentley Mulliner y se encuentra en las piezas embellecedoras.

Con su motor W12 biturbo de 740 CV, el Batur es el vehículo de producción más potente de Bentley hasta la fecha. Sólo se construirán 18 unidades. Además, el Batur combina el más alto nivel de artesanía de Bentley con un diseño de carrocería que pretende transmitir potencia y elegancia sin ostentación ni excesos. Los 18 ejemplares del Batur serán fabricados a mano individualmente por Mulliner, el carrocero más antiguo del mundo, y el departamento interno de personalización de Bentley.

Además de las 500 unidades de la Diavel for Bentley, Ducati también ofrece una serie de sólo 50 unidades, la Diavel for Bentley Mulliner, que estará disponible exclusivamente para los clientes de Bentley. En colaboración directa con los diseñadores del Centro Stile Ducati, podrán configurar su Diavel for Bentley Mulliner con diferentes colores para el asiento, las pinzas de freno delanteras, las piezas de carbono y las llantas. Para las partes del carenado, pueden elegir el mismo color que su vehículo o uno de los colores exclusivos seleccionados por los diseñadores de la empresa de Crewe.

Como todos los modelos Ducati de colección, la Diavel for Bentley se entrega con un certificado de autenticidad y una funda. El nombre del modelo y el número de producción están grabados en una placa colocada en la cubierta de carbono de la culata, en el lado derecho de la moto. Tanto la pantalla TFT en color, equipada de serie con un navegador giro a giro, como la matriz LED de la luz trasera tienen una animación especial al arrancar, lo que hace inconfundible a la Diavel for Bentley. Cada Diavel for Bentley se entrega en una exclusiva caja de madera personalizada.

La colaboración entre los dos fabricantes también ha dado lugar a la creación de una colección de ropa de edición limitada reservada a los propietarios de la Diavel for Bentley. Permite a los clientes personalizar su look con un casco jet y una chaqueta de cuero con protectores (disponible en versión masculina y femenina), con una combinación de colores que recuerda a la de la moto.

La Ducati Diavel para Bentley está disponible desde 58.000 euros; una ganga comparada con los casi dos millones de euros que hay que pagar por la Bentley Batur. La Diavel V4 figura en la lista de precios de Ducati a 27.070 euros.

Los pragmáticos argumentarán que no merece la pena pagar más del doble por la pintura, las piezas de carbono, las llantas forjadas, el sistema de escape y el sillín Alcantra. Los responsables de marketing de Ducati sólo sonreirán tímidamente ante tal objeción y mencionarán que los modelos especiales limitados siempre se han agotado rápidamente en el pasado. No debería ser diferente con la Diavel para Bentley.