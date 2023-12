Ducati Diavel for Bentley : Exclusif, encore plus exclusif

Et encore un modèle spécial de la Ducati Diavel limité à 500 exemplaires, cette fois en collaboration avec le constructeur automobile Bentley. Encore plus exclusif : 50 exemplaires du Ducati Diavel for Bentley Mulliner.

Le Ducati Diavel for Bentley a été présenté au public dans le cadre de la semaine Art Basel à Miami Beach - l'édition outre-mer de la plus prestigieuse foire d'art contemporain européenne. "Le projet né de la collaboration entre les deux constructeurs associe Ducati et Bentley dans une vision de performance, d'artisanat et d'exclusivité. Le résultat est une synthèse impressionnante de technologie, de style et de performance qui fait rêver les amateurs", nous explique à ce sujet le service de presse de Ducati.

La base technique est le Powercruiser Ducati Diavel V4. Dans ce modèle de série, le département design de Ducati a intégré des éléments stylistiques du Batur de Bentley - un modèle de petite série fabriqué à la main par Bentley. Le Diavel for Bentley est produit en série limitée et numérotée à 500 exemplaires. Encore plus exclusifs sont les 50 exemplaires supplémentaires du Ducati Diavel for Bentley Mulliner qui sont exclusivement réservés aux clients de Bentley.

Des traits caractéristiques de la Bentley Batur sont repris dans différents composants de la moto. Les jantes forgées, conçues et fabriquées spécialement pour cette moto, rappellent celles de la voiture et sont peintes en Dark Titanium Satin, certaines surfaces usinées restant non peintes.

Les prises d'air latérales reprennent le design de la calandre bicolore, l'un des éléments les plus caractéristiques du Batur. Les sorties d'air triangulaires à l'arrière font référence aux éléments correspondants de la voiture. L'aile avant, le carénage et la vue en plan du réservoir rappellent les nervures du capot moteur. Le cache de la selle du passager reprend de nombreux emprunts stylistiques à l'arrière de la voiture. Pour les trajets avec un passager, le cache peut être remplacé par la selle fournie.

De nombreuses pièces d'habillage sont réalisées en carbone (garde-boue, cache-phare, cache-moteur, cache-échappement, cache-radiateur, pièces latérales, partie arrière). La peinture raffinée Scarab Green, riche en nuances métalliques, provient de la palette Bentley Mulliner et se retrouve sur les pièces d'habillage.

Avec son moteur W12 twin-turbo de 740 ch, la Batur est la voiture de série la plus puissante de Bentley à ce jour. Seuls 18 exemplaires seront construits. De plus, la Batur allie le plus grand savoir-faire de Bentley à un design de carrosserie qui doit transmettre puissance et élégance sans ostentation ni démesure. Les 18 exemplaires de la Batur sont fabriqués individuellement à la main par Mulliner, la plus ancienne entreprise de carrosserie au monde, et par le service interne de fabrication sur mesure de Bentley.

En plus des 500 exemplaires du Diavel for Bentley, Ducati propose également une série de 50 exemplaires seulement, le Diavel for Bentley Mulliner, qui seront exclusivement disponibles pour les clients Bentley. Ces derniers, en collaboration directe avec les designers du Centro Stile Ducati, pourront configurer leur Diavel for Bentley Mulliner avec différentes couleurs pour la selle, les étriers de frein avant, les pièces en carbone et les jantes. Pour les pièces d'habillage, ils peuvent choisir la même couleur que leur véhicule ou l'une des couleurs exclusives sélectionnées par les designers de l'entreprise de Crewe.

Le Diavel for Bentley, comme tous les modèles de collection de Ducati, est livré avec un certificat d'authenticité et un tissu de protection. Le nom du modèle et le numéro de production sont gravés sur une plaque incrustée dans le cache en carbone de la culasse, sur le côté droit de la moto. Tant l'écran couleur TFT, équipé de série d'un système de navigation turn-by-turn, que la matrice LED du feu arrière, disposent d'une animation spéciale au démarrage, ce qui rend le Diavel for Bentley unique. Chaque Diavel for Bentley est livré dans une caisse en bois exclusive et personnalisée.

La collaboration entre les deux constructeurs a également permis de créer une collection de vêtements en édition limitée, réservée aux propriétaires de Diavel for Bentley. Elle leur permet de personnaliser leur look avec un casque jet et un blouson en cuir avec protections (disponible en version homme et femme) qui se distingue par un schéma de couleurs reprenant celui de la moto.

La Ducati Diavel for Bentley est disponible à partir de 58.000 euros ; une bonne affaire en comparaison avec les presque deux millions d'euros à verser pour la Bentley Batur. Le Diavel V4 figure sur la liste de prix Ducati à 27 070 euros.

Les pragmatiques objecteront qu'il ne vaut pas la peine de payer plus du double pour la peinture, les pièces en carbone, les roues forgées, le système d'échappement et la selle en alcantra. Les responsables marketing de Ducati souriront de manière embarrassée face à une telle objection et mentionneront que les modèles spéciaux limités ont toujours été rapidement épuisés par le passé. Il ne devrait pas en être autrement pour le Diavel for Bentley.